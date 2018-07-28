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“Emekli hekimler mağdur edildi”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili düzenlemelerin talepleri karşılamadığını söyledi. Emekli hekimlerin büyük çoğunluğunun mağdur edildiğini söyleyen Gürer, ayırım yapılmaksızın bütün emekli hekimlerin maaşlarına zam yapılması gerektiğini belirtti.

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“Emekli hekimler mağdur edildi”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili düzenlemelerin talepleri karşılamadığını söyledi. Emekli hekimlerin büyük çoğunluğunun mağdur edildiğini söyleyen Gürer, ayırım yapılmaksızın bütün emekli hekimlerin maaşlarına zam yapılması gerektiğini belirtti.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:29
“Emekli hekimler mağdur edildi”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnameler ve Kanunlar üzerinde değişiklik yapılmasına dair” kanunun  eksikler içerdiğini söyledi. TBMM’de çıkan kanun emekli hekimlerin büyük çoğunluğunu mağdur edecek nitelikte olduğuna dikkat çeken Gürer, hangi sosyal güvenlik kurumlarından olduğuna bakılmaksızın bütün emekli hekimlerin maaşlarına zam yapılması yönünde Türk Tabipler Birliği ve Tabip Odalarının genel talebinin bulunduğunu söyledi. 

Primlerini ödeyerek döner sermaye gelirlerinin bir kısmını emekliliğe saydırmış olan hekimlerden kesinti yapılmaması gerektiğine de vurgu yapan Gürer, Kanun teklifi üzerinde Türk Tabipler Birliği ve Tabip Odalarının taleplerini şu şekilde sıraladı: “…Yapılacak zammın kanun yayımlanır yayımlanmaz yürürlüğe irmesi, fiili hizmet süresi zammının yılda en az yüzde gün olası, hizmetin yıpratıcılığına bağlı olarak, yüz elli, yüz seksen güne çıkarılması, fiili hizmet zammının sadece ileriye yönelik olarak değil geçmiş çalışanları da kapsayacak şekilde, geriye dönük uygulanması gibi düzenlemelerin yapılması düşünülmekte midir?” Dedi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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