Emekli Albay "TSK İçinde Hala FETÖ'cü Var" dedi Sayısını Açıkladı!

Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı (HKK) Başsavcısı, emekli Albay Ahmet Zeki Üçok Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerinde hala 30 bin (Fetullahçı Terör Örgütü) FETÖ'cü bulunduğunu öne sürdü.

Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Başsavcısı, emekli Albay Ahmet Zeki Üçok, Sözcü yazarı Aytunç Erkin'e konuştu.

Üçok'a "FETÖ tehdidi geçti mi?" diye sorduğunu belirten Erkin, aldığı yanıtı şu şekilde aktardı:

"Söz Üçok'ta: 'Hayır, geçmedi… TSK'da 15 Temmuz öncesinde FETÖ'cüler ve diğerleri vardı. 15 Temmuz sonrası resmi olarak 15 bin 199 kişiyi tasfiye ettin. 15 bine yakın ankesörlü telefondan soruşturma var! 60 bin FETÖ'cüden 30 bini tasfiye sürecinde. Yani içeride şu anda 30 bin adamları daha var. 30 bin 30 bin Ankesörlü telefon operasyonunda da şöyle bir durum var: Askeri öğrencilerin yüzde 90'ı ankesörden çıktı. 2006-2015 yılları arasında alınan 40 bin öğrencinin 36 bini FETÖ'cü. Onları bile hâla atamadın.'"

'BULUT PROJESİNİN ÜZERİNE GİDİLMELİ'

Erkin'in, Üçok'un açıklamalarını aktarmaya şöyle devam etti:

”Ahmet Zeki Üçok Bulut projesini anlatıyor bize: '1984 yılında Ramazan Bulut diye bir astsubay gidiyor ve diyor ki ‘Ben Hava Kuvvetleri'nin imamıyım.' İstihbaratçılar ve personelciler inceliyor. Bin 400 ismi bizim ekip incelemeye başlıyor. Savcılıklara bildirme yok ama. Bir süre sonra Zaman gazetesi bunu öğreniyor ve dindarların TSK'dan atıldığı yönünde propaganda yapıyor. 1987-1992 arasında üç Hava Kuvvetleri Komutanı geçiyor ve hiçbirisi savcılığa bildirmiyor. Çünkü, ‘Benim dönemimde olay olmasın' diyorlar.

'1400 KİŞİLİK LİSTE YOK'

Peki Hava Kuvvetleri'nin sözde imamı Ramazan Bulut'un ismini verdiği 1400 askere ne oldu? İşte yanıtı: '1400 kişiden 150'ye yakınını atıyorlar. Geriye bin 250 asker kalıyor. O dönemde yani 1987'de, binbaşı olanlar bugün korgeneral. Bunlar bilinmiyor. Bu hala bulunamadı! ‘Bulut Projesi'… Savcılıklara söyledim, araştırdılar ama bulamadılar. Bugün tutuklu olan Akın Öztürk'ün Hava Kuvvetleri Komutanı olduğu dönemde Bulut'un listesi yok edildi.

'GÜL, ÖZEL'İ TASFİYELER İÇİN İSTEDİ'

Ahmet Zeki Üçok, Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Ağustos tarihinde yaptığı konuşmadan şu cümleleri aktarıyor: '… ‘Kumandanlık vazife ve mesuliyeti yüklenecek kadar omuzlarında ve dimağında kuvvet bulamayanların feci akıbetlerle karşılaşması mukadderdir.' Bu sözü kumpaslara müdahale etmeyen komutanlar için hatırlatıyorum."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA