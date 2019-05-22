Ekrem İmamoğlu yol haritasını paylaşıyor: O sandıktan oy pusulası değil, hesap pusulası çıkacak

Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'da yenilenecek İBB seçimlerine ilişkin yol haritasını paylaşmaya başladı.

"İktidar vatandaşın 31 Mart'ta verdiği mesajı almamak için direniyor" diyen İmamoğlu'nun açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

"Öyle bir direnç ki, sanki geçici bir görevi, makamı değil de mallarını, mülklerini kaybetmişler gibi, seçim sonucunu kabul etmemek için üretilen bahanelerin, yalanların haddi hesabı yok. Yalnızca bir yerin geçersiz sayılması gibi bir gerekçenin saçmalığına açıklama bulmak için atmadıkları takla kalmadı. Son olarak şaka gibi bir gerekçe daha duydunuz. Bir önceki gerekçeyi açıklayayım. Soyadınıza göre oy vereceğiniz partileri buldu. Sonra tipe bakarak AK Partili olanları anladıklarını ve bu yüzden büyükşehir pusulasını vermediklerini söylediler.

'23 HAZİRAN'DA SANDIKLARA BAYRAM YERİNE GİDER GİBİ GİDECEĞİZ'

Toplumun bu yalanları takip ettiğinin farkındayım ama yapmayın. Mızıkçılığın da bir sınırı var. Normalde bunlara gülüp geçilir, ne yazık ki cevap veriyoruz. Çünkü seçimlere olan inanç asla yitirilmesin istiyoruz. Kimse demokrasiden, sandıktan umudunu kesmesin, başka yollara sapmasın istiyoruz. Sandık namusunu korumak için yine demokrasiden ve sandıktan başka çare olmadığını tüm Türkiye'ye göstereceğiz. Hep birlikte ispat edeceğiz. 23 Haziran'da bayram yerine gider gibi, neşe içerisinde hep birlikte sandıklara gideceğiz. İstanbul ve Türkiye'nin yeniden demokrasiyle buluşmasını sağlayacağız. O sandık bir adalet, haysiyet, vicdan sandığı olacak. O sandıktan hesap pusulası çıkacak.

​Benim hiçbir kuşkum yok. Göreceksiniz 23 Haziran'da her siyasi inanıştan, görüşten İstanbullular, bu şehrin geleceği için akıllarının ve kalplerinin gösterdiği yoldan gidecek. Mutlaka vicdanlarının hesabını dinleyecekler."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA