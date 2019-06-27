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Ekrem İmamoğlu yapacağı ilk işi açıkladı !

Yenilenen İstanbul seçimlerinde 23 Haziran'da yeniden kazanan Ekrem İmamoğlu, ilk işinin belediye hakkındaki yolsuzluk iddiaları ortaya çıkarmak olduğunu açıkladı.

Ekrem İmamoğlu yapacağı ilk işi açıkladı !

Yenilenen İstanbul seçimlerinde 23 Haziran'da yeniden kazanan Ekrem İmamoğlu, ilk işinin belediye hakkındaki yolsuzluk iddiaları ortaya çıkarmak olduğunu açıkladı.

27 Haziran 2019 Perşembe 09:10
Ekrem İmamoğlu yapacağı ilk işi açıkladı !

23 Haziran seçimlerini ezici farkla kazanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, Amerikan yayın kuruluşu CNN'e konuştu. İmamoğlu, belediyeyle ilgili ortaya atılan yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak ise 'ilk işinin' bu iddiaları araştırmak olduğunu söyledi ve bunu 'uluslararası deneyime sahip denetim şirketlerinin incelemesi' ile yapılacağını belirtti.

İmamoğlu, dün sabah CNN’in İstanbul Bürosu’na giderek, dünyaca ünlü sunucu Christiane Amanpour’un sorularını yanıtladı.

Amanpour’un İmamoğlu ile yaptığı mülakatın Türkiye saati ile bugün 20.00’da yayınlanacağı öğrenildi.

Christiane Amanpour dünya liderlerinin yanı sıra birçok konuda gerçekleştirdiği nitelikli söyleşilerle tanınıyor.

Röportajın bir kısmını yayınlanan CNN, haberde İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'ince bir uyarıda bulunduğu' bilgisine yer verdi.

Röportajda "23 Haziran bize göstermiştir ki hiçbir kişi ya da güç demokrasiyi tehdit edemez ve halkın iradesine karşı çıkamaz. Hiçbir politikacının bu gerçeği yok sayma lüksü yoktur" ifadelerini kullanan İmamoğlu, seçimlerin Türkiye'nin demokrasi geleğini yansıttığını söyleyerek şunları ekledi:

"Testi başarıyla geçtiğimizi düşünüyorum. İstanbul halkı seçimin meşruiyetini gösterdi ve seçim korundu. Hiç kimse bir daha seçimlere bunun gibi bir müdahalede bulunamayacak."

'İSTANBUL'U KAZANAN TÜRKİYE'Yİ KAZANIR'

Sputnik'in aktardığına göre Erdoğan'ın "İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır" sözlerinin hatırlatıldığı haberde ayrıca İmamoğlu'nun "Tek amacım İstanbul'a başarılı bir şekilde hizmet etmek" ifadelerine yer verildi.

'ULUSLARARASI ŞİRKETLERLE İNCELENECEK'

İmamoğlu, belediyeyle ilgili ortaya atılan yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak ise 'ilk işinin' bu iddiaları araştırmak olduğunu söyledi ve bunu 'uluslararası deneyime sahip denetim şirketlerinin incelemesi' ile yapılacağını söyledi.

Öte yandan, yolsuzluk iddialarının kişisel olarak Erdoğan'a dayandığını düşünmediğini söyleyen İmamoğlu, "Söz konusu iddialar partisi ve parti yönetimiyle alakalı olabilir. Sürecin nasıl ilerleyeceği yargının meselesi, benim kişisel sorumluluğum değil" dedi.

'ELİNİZİ BARIŞ İÇİN UZATMANIZ ÜLKENİN YARARINA OLACAKTIR'

İmamoğlu ayrıca, "Erdoğan'ın bu kavşaktan sonra önceliği olarak siyasi kazancı sürdürmeye devam edeceğine inanmıyorum. Elinizi barış için uzatmak ülkenin yararına olacaktır" ifadelerini kullandı.

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ekrem imamoğlu yapacağı ilk işi açıkladı
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