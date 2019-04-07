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Ekrem İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark 10.30 itibarıyla 17.111

Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek geçersiz oyların sayımının sürdüğünü ve 10.30 itibarıyla Yıldırım ve ve İmamoğlu arasındaki farkın 17.111 olduğunu açıkladı.

Ekrem İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark 10.30 itibarıyla 17.111

Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek geçersiz oyların sayımının sürdüğünü ve 10.30 itibarıyla Yıldırım ve ve İmamoğlu arasındaki farkın 17.111 olduğunu açıkladı.

07 Nisan 2019 Pazar 11:24
Ekrem İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark 10.30 itibarıyla 17.111

Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili Muharrem  Erkek geçersiz oyların sayımının sürdüğünü ve 10.30 itibarıyla Yıldırım ve ve İmamoğlu arasındaki farkın 17.111 olduğunu açıkladı.
 

31 Mart yerel seçimlerinin birinci haftasında İstanbul'da bazı ilçelerde, geçersiz oyların yeniden sayımı devam ediyor.

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 10.30 itibarıyla AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki farkın 17.111 olduğunu belirtti.

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