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Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın karşı karşıya geleceği kanal belli oldu

AK Parti tarafından yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım ile CHP'li rakibi Ekrem İmamoğlu'nun birlikte TRT'de yayınlanacak bir programa katılacağı ileri sürüldü.

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın karşı karşıya geleceği kanal belli oldu

AK Parti tarafından yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım ile CHP'li rakibi Ekrem İmamoğlu'nun birlikte TRT'de yayınlanacak bir programa katılacağı ileri sürüldü.

07 Haziran 2019 Cuma 12:03
Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın karşı karşıya geleceği kanal belli oldu

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için yarışacak AK Partili Binali Yıldırım ile CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı programın hangi kanal tarafından yayınlanacağının belli olduğu ileri sürüldü.

Yeni Şafak'ın iddiasına göre Yıldırım ile İmamoğlu'nun buluşması TRT ekranlarında olacak. Buluşmanın günü ve saati pazartesi günü belli olacak.

Görüşmenin tek moderatör tarafından yönetileceği ve sadece iki adayın katılacağı belirtildi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 07.06.2019 13:06
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