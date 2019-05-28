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Ekrem İmamoğlu Vatandaşı Tokatladı mı?

23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimleri için geri sayım devam ederken Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasında ipler iyice geriliyor. Son olarak İçişleri bakanı Süleyman Soylu tarafından Millet İttifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak seçimlere hazırlanan Ekrem İmamoğlu için " sinirleri iyice gerildi, bir çocuğu tokatladı" demesi üzerine olayın perde arkaası vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Peki Ekrem İmamoğlu gerçekten vatandaşı tokatladı mı? İşte bu konuyu objektif bir şekilde ele alacağız.

Ekrem İmamoğlu Vatandaşı Tokatladı mı?

23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimleri için geri sayım devam ederken Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasında ipler iyice geriliyor. Son olarak İçişleri bakanı Süleyman Soylu tarafından Millet İttifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak seçimlere hazırlanan Ekrem İmamoğlu için " sinirleri iyice gerildi, bir çocuğu tokatladı" demesi üzerine olayın perde arkaası vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Peki Ekrem İmamoğlu gerçekten vatandaşı tokatladı mı? İşte bu konuyu objektif bir şekilde ele alacağız.

28 Mayıs 2019 Salı 23:27
Ekrem İmamoğlu Vatandaşı Tokatladı mı?

Öncelikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarını okuyalım;

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun "son zamanlarda sinirli olduğunu" söyledi. Soylu, "Ekrem Bey bana takmış. Sinirli zaten son zamanlarda. Demin de bir çocuğu tokatladı biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu bir televizyon programında sarf ettiği sözlerin bir kısmının kesilerek yayınlanmasına tepki gösterdi. Esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Ekrem İmamoğlu'na bir vatandaş bu sözlerinden ötürü tepki gösterdi. Ekrem İmamoğlu'da yanındakilerden videonun tamamını açmalarını istedi. Amacı vatandaşa sarf ettiği sözlerin tamamını dinletmekti. Ancak bu konuda başarılı olamadı. O sırada Ekrem İmamoğlu'nun yanında bulunan haber 7 muhabiri Ekrem İmamoğlu'nun televizyonda sarf ettiği sözleri sorunca iş iyice alevlendi.

Bu sırada anlatmak istediğini bir türllü anlatamayan Ekrem İmamoğlu ise, " FETÖ bir terör örgütüdür, PKK bir terör örgütüdür" diyerek alandan uzaklaştı.

Videonun tamamını yayınlıyor. Konu ile ilgili yorumu okurlarımıza bırakıyoruz.

İşte Ekrem İmamoğlu'nun vatandaşı tokatladığı iddia edilen video;

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
ekrem imamoğlu vatandaşı tokatladı
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Adanalı 2 saat önce

Tokatlamışmış

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Beğenmedim! (0)
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Vatandaş 2 saat önce

Yapılan hareket çok saygısızca ... Egolar gökyüzünde

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