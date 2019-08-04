Ekrem İmamoğlu: Şehre moral geldi, daha da moralli olacağız

4. Red Bull Uçuş Günü, İBB'nin iş birliğiyle Caddebostan Plajı'nda düzenledi. 35 takımın yarıştığı etkinlikte, birinciliği 'Coffee Lovers' takımı kazandı.

Şampiyon takım, ödülünü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elinden aldı. Vatandaşlara kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, "Seneye İBB olarak biz de bu yarışmaya katılacağız. Şehre moral geldi, daha da moralli olacağız. Enerjisi yüksek ve üretken bir kent olacağız" dedi.

'İSTANBUL'UN TÜM SAHİLLERİNDE FESTİVAL GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Cumhuriyet'in haberine göre İmamoğlu ve vatandaşlar arasında keyifli sohbetler yaşandı. Ödül töreni için vatandaşların alkışları eşliğinde karaya çıkan İmamoğlu, çalışanlarla ve katılımcılarla selamlaşıp, fotoğraf çektirdi.

Vatandaşlara seslenen İmamoğlu, "Enerjisi yüksek bir kent İstanbul. Aynı zamanda bir deniz kentiyiz. Denizle buluşmayı teşvik eden her buluşmanın yanında olacağız. Bu organizasyona katkı sunan yaratıcı insanlara minnet duyuyorum. Seneye İBB olarak biz de bu yarışmaya katılacağız. Şehre moral geldi, daha da moralli olacağız. Enerjisi yüksek ve üretken bir kent olacağız. Seneye, İstanbul'a bir deniz festivali organize ediyoruz. Kadıköy Belediye Başkanımızla da konuştuk. İnşallah İstanbul'un tüm sahillerinde festival gerçekleştireceğiz. İstanbul'la ilgili her yeniliğe açığız. Hepinizi çok seviyorum. İyi eğlenceler" ifadelerini kullandı.

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