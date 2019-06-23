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Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı! İşte ilk açıklama

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yenilenen İstanbul seçimleri için Beylikdüzü Haldun Taner İlköğretim Okulu'nda oyunu kullandı. Daha sonra kısa bir açıklama yapan İmamoğlu, çok güzel bir netice beklediğini belirtti. Binali Yıldırım'ın "Eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplere bir yanlışlık haksızlık yaptıysak helallik istiyorum" sözlerine de yanıt veren İmamoğlu "Elbette herkes hakkını helal etsin, ama bundan sonra da aynı hataları yapmayalım." dedi.

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı! İşte ilk açıklama

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yenilenen İstanbul seçimleri için Beylikdüzü Haldun Taner İlköğretim Okulu'nda oyunu kullandı. Daha sonra kısa bir açıklama yapan İmamoğlu, çok güzel bir netice beklediğini belirtti. Binali Yıldırım'ın "Eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplere bir yanlışlık haksızlık yaptıysak helallik istiyorum" sözlerine de yanıt veren İmamoğlu "Elbette herkes hakkını helal etsin, ama bundan sonra da aynı hataları yapmayalım." dedi.

23 Haziran 2019 Pazar 15:13
Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı! İşte ilk açıklama

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Semih İmamoğlu ile birlikte oyunu kullanmak üzere Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Haldun Taner İlköğretim Okuluna geldi.

Oyunu kullanan İmamoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu:

"Türkiyemiz adına, İstanbulumuz adına önemli bir seçim yaşıyoruz. Bu sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi değil, aynı zamanda Türkiye'nin demokrasi sürecine dair milletçe yaşatılan bu hukuksuz süreci tamir etme günüdür. Tamir etme sandığıdır. O bakımdan hem demokrasimiz adına hem İstanbulumuz adına hem de memleketimizin gelecekteki tüm seçimlerinin meşruluğu adına bugün halkımız hak, hukuk ve adalet duygularıyla vicdanlarıyla en doğru kararı vereceklerdir. Dolayasıyla şehrimize ve ülkemize hayırlara vesile olsun. Günün sonunda her şey çok güzel olacak. Keşke seçimlerde her yol mubahtır anlayışı ile değil de millete yüzünü dönerek, milletin çıkarına cümleler kurarak ve seçim için her şeyi söylemek değil güzel cümlelerle milletine moral veren, şehrine gelecek adına umut veren cümlelerle seçimi yaşasak.

YILDIRIM'IN 'HELALLİK İSTİYORUM' SÖZLERİNE YANIT!

Tahmin ediyorum bu seçim birçok yönüyle bundan sonraki seçimlere, stratejilere katkı sunacaktır. O bakımdan elbette helalleşelim ama bundan sonra da hataları yapmayalım. Çok güzel bir netice bekliyorum"

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ekrem imamoğlu oyunu kullandı işte ilk açıklama
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