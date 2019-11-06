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Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörüne Canan Kaftancıoğlu'ndan tepki!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'a tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, 'Kahramanın Yolculuğu' isimli bir kitap hazırlayan Özkan için "Kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller"açıklamalarında bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörüne Canan Kaftancıoğlu'ndan tepki!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'a tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, 'Kahramanın Yolculuğu' isimli bir kitap hazırlayan Özkan için "Kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller"açıklamalarında bulundu.

06 Kasım 2019 Çarşamba 12:23
Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörüne Canan Kaftancıoğlu'ndan tepki!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasını hazırlayan Necati Özkan, İmamoğlu'nun seçim zaferi sürecini anlattığı 'Kahramanın Yolculuğu' isimli bir kitap yayınlamıştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise, söz konusu kitabı eleştirerek Özkan'ın 'kendisini kahramanlaştırmaya çalıştığını' söyledi. 

Kaftancıoğlu, paylaşımında "Kahramanın hikayesini yazıyorum diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle Genel merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir" ifadelerini kullandı.​

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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