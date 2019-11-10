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Ekrem İmamoğlu'nun en zorlu sınavı! AK Parti ve CHP'den açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin çoğunlukta olduğu belediye meclisinde en zorlu sınavına hazırlanıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun en zorlu sınavı! AK Parti ve CHP'den açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin çoğunlukta olduğu belediye meclisinde en zorlu sınavına hazırlanıyor.

10 Kasım 2019 Pazar 14:01
Ekrem İmamoğlu'nun en zorlu sınavı! AK Parti ve CHP'den açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, AK Parti’nin çoğunlukta olduğu İBB Meclisi’nde, 2020 yılına ait ilk bütçe sınavını verecek.
 
Yasa gereği belediye meclisinin, başkan tarafından sunulan bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etme yetkisi bulunuyor. Eğer İBB Meclisi bütçeyi bütünüyle reddederse, meclisin feshini başlatacak olan yasal süreç devreye girecek.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun ekibi tarafından hazırlanan 2020 yılına ait İBB Bütçesi, kasım ayı içinde Meclis'te görüşülecek. 11 Kasımda başlayacak olan meclis toplantılarının ilk haftasında İBB bütçesinin gündeme gelmesi beklenmiyor. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda, 18-22 Kasım tarihleri arasında uygulanacak ilk ara tatil nedeniyle Meclis görüşmelerine de bir hafta ara verilecek.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
 
25 Kasım'da başlayacak olan ikinci hafta Meclis toplantısında, İBB ve diğer kuruluşların 2020 yılı bütçeleri görüşülecek.

İBB, İSKİ, İETT BÜTÇELERİ MECLİSTE
 
İBB Meclisi'nin kasım ayı toplantıları, yeni yönetim tarafından hazırlanan, 2020 yılı bütçe görüşmeleri nedeniyle oldukça hararetli geçmesi bekleniyor.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA
 
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Başkan İmamoğlu’nun ekibi tarafından hazırlanan bütçenin, uzman ekip arkadaşları tarafından ayrıntılı bir şekilde incelendiğini ve incelemenin devam ettiğini söyledi. İstanbul’un yararına olacak konularda yönetime destek vereceklerini vurgulayan Göksu, “Bütçeye nasıl oy vereceğimiz inceleme sonunda belli olacak. Şimdiden nasıl oy vereceğimiz konusunda konuşmak doğru olmaz” dedi.
Göksu’nun bu cevabının AK Parti grubunun, bütçenin bütününe ret oyu vermeyeceği ancak bütçenin maddeleri arasında değişiklik yapacağı şeklinde değerlendirildi.

CHP'DEN AÇIKLAMA

İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ise Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti grubunun hatalı bir tutum içine gireceğini düşünmediğini söyledi. Bütçenin ciddi bir konu olduğunu vurgulayan Subaşı şunları söyledi:

"AK Parti grubunun bütçenin tamamına ret oyu vereceğini düşünmüyorum. Ancak bütçenin kalemleri arasında aktarma yapılmasını teklif edebilirler. Meclis çoğunluğu da ellerinde olduğu için bunu meclisten geçirebilirler. Ancak bu değişikliklerin çok fazla olmayacağını umuyorum. Belediye yönetiminin yaptığı programı sekteye uğratacak türde olmayacağını düşünmek istiyorum."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

DHA

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ekrem imamoğlu nun zorlu sınavı ak parti chp den açıklama geldi
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