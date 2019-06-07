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Ekrem İmamoğlu'nun danışmanından TRT iddiasına yalanlama

31 Mart'taki yerel seçimi kazanan ancak mazbatası elinden alınan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile AKP'nin adayı Binali Yıldırım'ın TRT ekranlarında karşı karşıya geleceği iddia edilmişti.

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanından TRT iddiasına yalanlama

31 Mart'taki yerel seçimi kazanan ancak mazbatası elinden alınan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile AKP'nin adayı Binali Yıldırım'ın TRT ekranlarında karşı karşıya geleceği iddia edilmişti.

07 Haziran 2019 Cuma 13:10
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanından TRT iddiasına yalanlama

31 Mart'taki yerel seçimi kazanan ancak mazbatası elinden alınan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile AKP'nin adayı Binali Yıldırım'ın TRT ekranlarında karşı karşıya geleceği iddia edilmişti.

Buluşmanın günü ve saatinin pazartesi belli olacağı, görüşmenin tek moderatör tarafından yönetileceği öne sürüldü

Ancak Halk TV'de Medya Mahallesi programında Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun TRT'de gerçekleşeceği ifade edilen yayın için "Bu iddiadan Ekrem İmamoğlu'nun ve benim de haberim yok'' dedi.

Yıldırım, İmamoğlu ile canlı yayında yapılacak bir tartışma için dün akşam çıktığı TRT canlı yayınında "Kesin olacak" ifadesini kullanmıştı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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