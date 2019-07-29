Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 35°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103189
ALTIN
256.762
DOLAR
5.6118
STERLIN
6.8527
EURO
6.2419
Kamuda en çok iş bulan meslekler belli oldu!
Türkiye'den bir dünya rekoru! Elektriğe yüzde 307 zam!
Google'dan uyarı: Bu uygulamaları telefondan silin !
Sevgilisini öldürüp beynini yedi
Meslekten ihraç edilen eski polis kendini astı

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni parti yorumu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına ilişkin ''Güçlü geçmişleri var. Nasıl karşılık bulacaklarını zaman gösterir'' dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni parti yorumu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına ilişkin ''Güçlü geçmişleri var. Nasıl karşılık bulacaklarını zaman gösterir'' dedi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:39
Ekrem İmamoğlu'ndan yeni parti yorumu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni parti hazırlıklarında olduğu iddia edilen eski Bakan Ali Babacan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bu girişimlerini değerlendirdi. Bu girişimlerin ihtiyaçtan kaynaklandığını düşünen İmamoğlu, "Güçlü geçmişleri var. Nasıl karşılık bulacaklarını zaman gösterir" ifadeleri kullandı.

Ekrem İmamoğlu, DW Türkçe'den Bülent Mumay'ın sorularını yanıtladı. Bugün yayınlanan röportajda Mumay, İmamoğlu'na "Yerel seçimlerden sonra iç siyasette kıpırdamalar var. Davutoğlu ve Babacan'ın parti hazırlıklarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye siyasetinin bugünkü dengeleri değiştirecek bir ivme yakalayacaklarını düşünüyor musunuz?" diye sordu.

"BUNLARIN İHTİYAÇTAN DOĞDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
İki isminde çok güçlü geçmişinin olduğunu söyleyen İmamoğlu "Çok üst seviyede sorumluluk elde etmiş kişiler. Toplumda nasıl bir karşılık bulacağını elbette zaman gösterir. Kararlı duruşlar siyasette çok önemlidir. Geri adım atmamaları, bir inancı varsa geri adım atmamaları çok önemlidir. Türkiye'nin kararlı duruşlara ihtiyaç var. Yeni bir siyaset diline, yeni bir yönetim anlayışına Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Buna karşılık vermemiz lazım. Siyaset güncel bir olay değildir. Ürettiğiniz siyasi mekanizmalar geleceği etkiler. Ben adım atarken öyle adım atıyorum. Bunların ihtiyaçtan doğduğunu düşünüyorum. Güçlü siyasi kimliklerin varlığı toplumlar açısından önemlidir" dedi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
ekrem imamoğlu ndan yeni parti yorumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
200 Öğrenci Okulsuz Kaldı!
200 Öğrenci Okulsuz Kaldı!
“Korunamayan” Kadınlar Meclis Gündeminde!
“Korunamayan” Kadınlar Meclis Gündeminde!
Burhanettin Bulut emekli maaşlarının bloke edilmesini Meclis'e taşıdı!
Burhanettin Bulut emekli maaşlarının bloke edilmesini Meclis'e taşıdı!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim