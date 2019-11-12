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Ekrem İmamoğlu'ndan su zammı açıklaması!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu birkaç ay önce yüzde 40 indirim yapılan suya, geçen günlerde yeniden zam gelmesine dair konuştu. İmamoğlu, indirimi yanlış hesapladıklarını belirterek "Çok kullananlara 100 üzerinden 40 daha fazla indirim sağlamışız. Bu mantıksız bir sisteme oturmuş" açıklamasında bulundu.

Ekrem İmamoğlu'ndan su zammı açıklaması!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu birkaç ay önce yüzde 40 indirim yapılan suya, geçen günlerde yeniden zam gelmesine dair konuştu. İmamoğlu, indirimi yanlış hesapladıklarını belirterek "Çok kullananlara 100 üzerinden 40 daha fazla indirim sağlamışız. Bu mantıksız bir sisteme oturmuş" açıklamasında bulundu.

12 Kasım 2019 Salı 16:18
Ekrem İmamoğlu'ndan su zammı açıklaması!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Birgün gazetesini ziyaret etti.

Burada İstanbul’a dair birçok bilgi veren İmamoğlu, İBB’de yönetim değişikliğiyle ne kadar tasarrufta bulunulduğuna ve önlenen israf kalemlerinin toplam maliyetine dair önümüzdeki yıl sonunda bir rapor açıklanacağını söyledi.

'Kadın örgütlerinden öneri bekliyoruz'

25 Kasım’a giderken kadın örgütlerinden öneri beklediğini aktaran İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bazı öneriler vardır ki nasıl aklımıza gelmemiş deriz. 25 Kasım’da bu ve bunun gibi derneklerden gelen önerilere bakalım. Önerilere bakıp değerlendirelim. Birçok konu orada hemen harekete geçirilebilir.”

'İndirim gelir seviyesine göre yapılmamış'

Su zamna ilişkin medyada yer alan haberlere de cevap veren İmamoğlu, indirim konusundaki eşitsizliğe de dikkat çekti:

Biz ocak, şubat, mart ayında bir kampanya yürüttük. Suyun da indirimli olması konusunda ortaya bir mekanizma sunduk. Tabii biz 18 günlük süreçte ulaşıma indirim yapınca, ardından da o zamanki mevcut ara yönetim kendilerince indirimli bir süreç tanımladılar. Sistematiği yanlış kuruldu. Onu giderme konusunda talepte bulunduk. Niye? Az kullanan, gelir seviyesi düşük insanlara sağladığımız fayda yüz üzerinden 20 ise, çok kullananlara yüz üzerinden 40 daha fazla indirim sağlamışız. Bu mantıksız bir sisteme oturmuş.

İkincisi de, bir zammın kaynağı vardır. Zam yaparken insanlara açıklamak zorundasınız. Nedenini sorarlar. Birincisi vaatlerimizin üzerinden yılbaşından itibaren bir yıl geçmiş olacak, bizim konuştuğumuz zam 2020’nin fiyatları olacak. 2020’nin fiyatlarını açıklarken ister istemez enflasyonu hesap edeceğiz. Bugün İSKİ’nin en büyük maliyeti enerji. Bugün sadece enerjideki zam yüzde 50’lerin üzerinde. Bütün bunları koyduğunuzda, bir matematik yaptığımızda her kurumumuzla alakalı şu anda yüzde 40’ları konuşmamız lazım.

Fakat biz, her şeye rağmen minimumda tutarak, tasarrufu büyüterek, lüzumsuz yatırımları engelleyerek bir nevi en minimumda zam oranı açıklamayı düşünüyoruz. Biz beş yıllığına bir indirim yapmadık. Her yıl Türkiye’nin koşullarına göre hareket etmek zorundayız. Zammın da kaynağı bu ülkedeki bütün istatistiklerin karşılığıdır. İçerisinde yakıt, enerji, sebze, meyve her şey var. Keşke hiç zam yapmamaya imkânımız olsa. Çok tüketen kısımla arasındaki indirim iki kat. Daha çok tüketen daha çok indirim alıyor. Şu anda onu düzeltiyoruz.”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.11.2019 16:20
Anahtar Kelimeler:
HesapAçıklamaZamSuEkrem İmamoğlu
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