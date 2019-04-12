Ekrem İmamoğlu'ndan Kritik YSK Açıklaması!

31 Mart 2019 Yerel seçimde YSK'nın kesin olmayan sonuçlarına göre, İstanbul'da Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu Maltepe'deki sayımlarla ilgili YSK'ya çağrıda bulundu. Ekrem İmamoğlu, "Buradan YSK'ya sesleniyorum. Maltepe'de 12 gündür sayım işlemi devam ettiğini belirten İmamoğlu Bitirin artık bu işi. Anlamsız yere orada frene basılıyor." diye açıkladı.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları ve dedaylar şöyle:

İmamoğlu Ekonomi can yakıyor. Ekonomik travmayı milletçe yaşıyoruz. Uluslararası meseleler de aynı şekilde hepimizin canını sıkıyor. S-400 meselesi ABD ile yaşananlar geride kalmış gibi sadece İstanbul'u konuşuyoruz. Çok daha önemli şeyleri ıskalıyoruz. Ülkemizin, İstanbul'un anlamsız derecede yorulmasını şiddetle kabul etmiyoruz. Bu can sıkıyor.

'Ak Partili Vatandaşa da Yazık Oluyor'

İBB büyük bir organizasyon. İBB'deki bazı usul ve uygulamalar kulağımıza geliyor. Takip edip denetlemeye çalışıyoruz, çok üzülüyoruz. İstanbul sorununu bir an önce çözmemiz gerekiyor.

Sendika değiştirmek için baskı yapıldığı iddiaları geliyor. Ben İBB çalışanlarına tekrar sesleniyorum. Çalışan herkes bizim başımızın üstünde.

Bence en çok rencide edilen AK Partili dostlarım hemşehrilerimdir. Buradan sesleniyorum. Birçok seçim yaşamış, hizmet etmiş AK Parti'ye oy vermiş vatandaşlarım şu anda yaratılan ortam gerçekten kaygı verici, üzüntü verici. Beni kutlayan hayırlı olsun diyen pek çok AK Partili dostlarım var. Yazıktır günahtır. En başta benim AK Partili hemşehrilerime yazık ediyorsunuz, onların kalbini kırıyorsunuz. Çok net, onları kucaklayacak bir belediye olacak.

Ak Parti ve MHP'li Üyeler Sayımı Yavaşlatıyor, Amacınız Nedir?

Buradan YSK'ya sesleniyorum. Maltepe'de 12 gündür sayım işlemi devam ediyor. Bitirin artık bu işi. Anlamsız yere orada frene basılıyor. AK Parti ve MHP'li üyelerin yavaşlatma içinde olduğunu biliyorum. Amacınız nedir?

Bu geciktirmenizin hiçbir anlamı yoktur. Rica ediyorum, göreve davet ediyorum. Bunu yaparsanız İstanbul'daki seçim sonuçlarının altı çizilmiş olacaktır.

Büçükçekmece'de de aynı şekilde. Seçmenin evleri tek tek aranıyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir şey yok.

Orada bir suç varsa buyrun gerekeni yapın. Ama bir seçimi şaibe altında bırakarak, bütün ilçeyi abluka altına alarak vatandaşları tedirgin ederseniz olmaz.

Böyle devam ederseniz her seçimin meşruluğu konusunda insanların zihinlerine gölge düşürürsünüz. İBB, 16 milyon insanın değeri ve varlığıdır.

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