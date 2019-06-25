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Ekrem İmamoğlu Mal Varlığını Açıkladı!

İstanbul Byükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın bürosu aracılığıyla kendisinin, eşinin ve babasının mal varlığını açıkladı.

Ekrem İmamoğlu Mal Varlığını Açıkladı!

İstanbul Byükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın bürosu aracılığıyla kendisinin, eşinin ve babasının mal varlığını açıkladı.

25 Haziran 2019 Salı 14:40
Ekrem İmamoğlu Mal Varlığını Açıkladı!

Sözcü'nün haberine göre, İmamoğlu’nun basın bürosundan yapılan açıklamada “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce Sayın Binali Yıldırım ile katıldığı ortak yayında ailesinin malvarlığını şeffafça açıklayacağını duyurmuştu. Şimdi size ilk olarak Ekrem-Dilek İmamoğlu'nun malvarlığı listesini daha sonra da babası Hasan İmamoğlu'nun malvarlığı listesini sunuyoruz” denildi.

 İmamoğlu ailesinin mal varlığı şu şekilde: 

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ekrem imamoğlu mal varlığını açıkladı
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