Ekrem İmamoğlu İtfaiye Eri ve Yakınlarını Ziyarete Etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen yangın sırasında, oluşan patlama nedeniyle ağır yaralanan itfaiye eri Nebi Polat ve ailesini ziyaret etti. Okan Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Can Özkan Okan’ın karşıladığı İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu, İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar’dan Polat hakkında bilgi aldı.

İtfaiye Erinin Durumu İyiye Gidiyor

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Dr. Hancılar, itfaiye erinin durumunu, “Hastamız geldiğinde bacağında bir kırık, kafatasında hafif bir kanama odağı vardı. Bir de çene kemiğinde bir çatlak söz konusuydu. Beyin ve Sinir Cerrahisi doktorlarımız hastamızı gördüler, beyinle ilgili herhangi bir müdahaleye ihtiyaç olmadığını söylediler. Bugün de kendisini bacağındaki kırıktan dolayı ameliyata aldık. Ameliyatı, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Çabukoğlu ve ekibi yaptı. Ameliyatı çok başarılı geçti, hiçbir komplikasyon gelişmedi. Hastamız çok kısa bir süre içerisinde de ayağa kalkacak. Umarım ailesine daha da güzel haberler vereceğiz” açıklamasında bulundu.

“Tüm İtfaiye Teşkilatı Çalışanları Gözümüzde Birer Kahraman”

Hastanın durumunu dinledikten sonra hasta yakınlarıyla görüşen İmamoğlu, “Kahraman bir eşiniz, evladınız var. Allah’ın izniyle iyi olacak. Görünmez bir kaza. Genel başkanımız ile birlikte hastamızın raporunu aldık değerli hocamızdan. Az önce bize aktardıklarına göre çok başarılı bir ameliyat geçirmiş, şu an ise yoğun bakımda. Başhekimimiz, hastamızı kısa zamanda ayağa kaldıracaklarını söyledi, bu da bizi sevindirdi. Tüm itfaiye teşkilatı çalışanları gözümüzde birer kahraman ve gerçekten çok özel bir görev yapıyorlar. Hiç birinin ayağına hiç taş değmesin isteriz. Ama böyle de tehlikeli bir görev. Hepimiz kardeşimiz için dua ediyoruz. Umarım en hızlı şekliyle sağlığına kavuşacaktır” dedi.

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