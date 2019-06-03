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Ekrem İmamoğlu: İstanbul’da israf düzenine son vereceğiz, bütçe tasarrufu ile halkımızın gerçek ihtiyaçlarını karşılayacağız

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için CHP tarafından yeniden aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, "İstanbul’da israf düzenine son vereceğiz. Bütçe tasarrufu ile halkımızın gerçek ihtiyaçlarını karşılayacağız" dedi.

Ekrem İmamoğlu: İstanbul’da israf düzenine son vereceğiz, bütçe tasarrufu ile halkımızın gerçek ihtiyaçlarını karşılayacağız

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için CHP tarafından yeniden aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, "İstanbul’da israf düzenine son vereceğiz. Bütçe tasarrufu ile halkımızın gerçek ihtiyaçlarını karşılayacağız" dedi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 10:40
Ekrem İmamoğlu: İstanbul’da israf düzenine son vereceğiz, bütçe tasarrufu ile halkımızın gerçek ihtiyaçlarını karşılayacağız

31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı kazanan ancak 6 Mayıs'ta mazbatası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla geri alınan Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'da yenilenecek seçimle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

İmamoğlu, paylaştığı videoya "İstanbul’da israf düzenine son vereceğiz. Bütçe tasarrufu ile halkımızın gerçek ihtiyaçlarını karşılayacağız" notunu düştü.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 03.06.2019 12:41
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