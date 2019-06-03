Ekrem İmamoğlu: İstanbul’da israf düzenine son vereceğiz, bütçe tasarrufu ile halkımızın gerçek ihtiyaçlarını karşılayacağız

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için CHP tarafından yeniden aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, "İstanbul’da israf düzenine son vereceğiz. Bütçe tasarrufu ile halkımızın gerçek ihtiyaçlarını karşılayacağız" dedi.