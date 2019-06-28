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Ekrem İmamoğlu ilk atamasını yaptı ! Başkan danışmanı o isimler oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, ilk atamalarını yaptı. Eski TÜPRAŞ Genel Müdürü Yavuz Erkut ve basın danışmanlığını yapan Murat Ongun başkan danışmanı oldu.

Ekrem İmamoğlu ilk atamasını yaptı ! Başkan danışmanı o isimler oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, ilk atamalarını yaptı. Eski TÜPRAŞ Genel Müdürü Yavuz Erkut ve basın danışmanlığını yapan Murat Ongun başkan danışmanı oldu.

28 Haziran 2019 Cuma 20:58
Ekrem İmamoğlu ilk atamasını yaptı ! Başkan danışmanı o isimler oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk atamalarını yaptı. İstifa eden İBB Genel Sekreteri yerine Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu vekaleten atandı. Eski TÜPRAŞ Genel Müdürü Yavuz Erkut ve yıllardır basın danışmanlığını yapan Murat Ongun başkan danışmanları oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve 7 genel sekreter yardımcısı ile hukuk müşavirinin istifasının ardından yeni atamalar yapıldı.

Son dakika... İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa ettiİlk atamalarını yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Sekreter Vekilliği'ne Mehmet Çakılcıoğlu'nu atadı. Çakılcıoğlu 2014 yılından beri Beylikdüzü Belediye Başkan yardımcılığı görevini yürütüyor. Çakılcıoğlu 1989-2014 arasında da İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığında çalışmıştı.

İmamoğlu ayrıca Yavuz Erkut ve Murat Ongun'u da başkan danışmanı olarak atadı. Daha önce İmamoğlu'nun eski TÜPRAŞ Genel Müdürü olan Yavuz Erkut'u İBB Genel Sekreteri olarak atayacağı iddiası gündeme gelmişti.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Sözcü

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ekrem imamoğlu ilk atamasını yaptı başkan danışmanı isimler oldu
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