Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
86072
ALTIN
251.212
DOLAR
6.0742
STERLIN
7.7308
EURO
6.8075

Ekrem İmamoğlu 'Hanıma talimat verdim' diyen vatandaşı uyardı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu Pendik'te semt pazarını ziyaret etti. Bir vatandaş, İmamoğlu'nu iftara davet ederken "Hanıma talimat verdim" deyince, İmamoğlu'ndan uyarı geldi: "Talimat yok, konuştum diyeceksin."

Ekrem İmamoğlu 'Hanıma talimat verdim' diyen vatandaşı uyardı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu Pendik'te semt pazarını ziyaret etti. Bir vatandaş, İmamoğlu'nu iftara davet ederken "Hanıma talimat verdim" deyince, İmamoğlu'ndan uyarı geldi: "Talimat yok, konuştum diyeceksin."

24 Mayıs 2019 Cuma 15:14
Ekrem İmamoğlu 'Hanıma talimat verdim' diyen vatandaşı uyardı!

CHP'li İmamoğlu, İstanbul'da 23 Haziran'da yenilenecek İBB başkanlığı seçimleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

İmamoğlu, bugün de Pendik Çamçeşme Mahallesi semt pazarını ziyaret etti.

Pazarda bir vatandaş İmamoğlu'nu akşam iftara davet etti ve "Sizi idol olarak görüyorum. Akşam hanıma talimat verdim sizi iftara bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun "Talimat yok, hanımla konuştum diyeceksin" uyarısı üzerine vatandaş "Demokratik karar aldık" dedi.

​Pazar ziyaretini Twitter hesabından da paylaşan İmamoğlu, "Çarşının, pazarın gündemi ekonomi ancak ne yazık ki biz bir avuç insanın ülkemize, şehrimize yaşattığı adaletsizliği konuşuyoruz. Bu şehirdeki her türlü adaletsizliği hep beraber, seferberlikle aşacağız" ifadelerini kullandı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
ekrem imamoğlu hanıma talimat verdim diyen vatandaşı uyardı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teknoloji Bakanlığı sınavsız 14 memur atadı
Teknoloji Bakanlığı sınavsız 14 memur atadı
“Üniversite mezunu daimi işçiler, statü değişikliği bekliyor”
“Üniversite mezunu daimi işçiler, statü değişikliği bekliyor”
Ömer Fethi Gürer, TMO'nun boş lojmanları ve sosyal tesisini sordu
Ömer Fethi Gürer, TMO'nun boş lojmanları ve sosyal tesisini sordu

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim