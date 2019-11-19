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Ekrem İmamoğlu duyurdu: 30 bin üniversite öğrencisine eğitim yardımı yapılacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 bin üniversite öğrencisine yıllık 3 bin 200 TL eğitim yardımı yapılacağını duyurdu.

Ekrem İmamoğlu duyurdu: 30 bin üniversite öğrencisine eğitim yardımı yapılacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 bin üniversite öğrencisine yıllık 3 bin 200 TL eğitim yardımı yapılacağını duyurdu.

19 Kasım 2019 Salı 15:07
Ekrem İmamoğlu duyurdu: 30 bin üniversite öğrencisine eğitim yardımı yapılacak!

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İBB'nin üniversite öğrencileri için eğitim yardımına başlayacağını açıkladı. 

Yayımladığı videoda "İstanbul'u öğrenciler için daha yaşanabilir bir kent yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullanan İmamoğlu, 30 bin öğrenciye yıllık 3 bin 200 TL'lik bir yardım yapılacağını söyledi. 

İmamoğlu, yardımdan faydalanmak isteyenlerin 24 Kasım Pazar gününe kadar  https://gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinden başvuru yapmaları gerektiğini belirtti.

​'İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı' adı verilen pogramdan faydalanmak için öğrencilerin karşılaması gereken koşullar şu şekilde: 

  • T.C. vatandaşı olmak
  • Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/yakınının İstanbul’da ikamet etmesi 
  • Lisans öğrencisi olmak
  • Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
  • Devlet üniversitesinde veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
  • Ara sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 60 ya da 4 üzerinden 2,50 olması
  • Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak 
  • Kredi Yurtlar Kurumu'ndan burs almadığına dair belge ibraz etmek ve özel kurumdan burs almadığını beyan etmek

Başvuru yapamaycak öğrenciler için belirlenen koşullar ise şunlar: 

  • Açık öğretimde okuyanlar
  • Uzaktan öğretim görenler
  • Üniversitelerinin son sınıfında okuyanlar
  • Ücretli değişim programında bulunanlar
  • 25 yaşından büyükler
  • Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
  • Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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