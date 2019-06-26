Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu ? Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun AK Partili rakibi Binali Yıldırım'a attığı farkı değerlendiren Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili de konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki makamında bir grup gazeteciye 23 Haziran seçimini ve bundan sonra izleyecekleri politikayı değerlendirdi.

"BU KADAR FARK BEKLEMİYORDUM"

Kılıçdaroğlu, "İstanbul seçiminde bu kadar fark bekliyor muydunuz, sizin seçim tahmininiz neydi?" sorusuna "Hayır, 300, 200, 100 işte o civarda bir şey bekliyordum. Yüksek tabii, çok çok iddialı bir rakam, çok iyi" diye yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, bu farkı "haksızlık duygusuna" bağlayarak "Bir kişiye haksızlık yapılıyor duygusunu gittiğim her yerde duydum, her yerde ama. Ki biz, kanaat önderleri ağırlıklı olarak toplantılar yaptık, toplum kanaat önderleriyle, hemen hemen bütün hemşeri dernekleriyle. Onların kullandıkları ilk cümle, 'Bir haksızlık yapıldı'.Bu önemli bir şey" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN SAHAYA İNMESİ VE ÖCALAN'IN MEKTUBU

Kılıçdaroğlu, "Seçime bir hafta kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahaya inmesinin, Öcalan'ın gönderdiği mektubun ters etki yarattığı söyleniyor. Sizce son hafta yaşananların etkisi ne oldu?" sorusuna şu ifadelerle yanıt verdi:

"Onu bilemiyorum, çünkü biz onu değerlendirme fırsatı bulamadık. Yani artısı mı oldu eksisi mi oldu diye. Şunu gözlemledim yalnız ben. Cibali tarafında, Siirtliler, Bitlisliler Eruhlular vardı, onların kahvehanelerine gittim, Eruhlularla bir özel toplantı yaptım. Onları hiçbir şekilde etkilemediğini gördüm bu yapılanatraksiyonun, onlar gayet kararlılardı. Bir de tabii çok mağdur edildiklerini söylüyorlar. Bizi perişan ettiler diyorlar böyle bir algı var. Demokrasinin olmadığını, tamamen perişan edildiklerini söylüyorlar. Tabii bu MHP tabanında bir şey yaptı mı onu bilmiyorum?"

HDP İLE İŞBİRLİĞİ

HDP'nin Ekrem İmamoğlu'na verdiği destek hatırlatılarak "Bundan sonraki süreçte CHP'nin HDP ile olan ilişkisi nasıl devam eder, işbirliğine dönüşür mü?" sorusuna Kemal Kılıçdaroğlu şöyle yanıt verdi:

"Diğer siyasi partilerle ilişkimiz neyse benzer bir ilişki olacak. İttifakın içinde HDP yoktu. Burada HDP kendi inisiyatifi ile, demokrasiye duyduğu ihtiyaç nedeniyle böyle bir karar aldı. Bu karar iyi. Ama şunu da kabuletmek lazım: Biz son 10 yıldır Doğu ve Güneydoğu'da çok çalıştık sorunların çözümü Kürt sorununun çözümü konusunda emek harcadık, çalışmalar yaptık. Ben hiç gitmediysem en az 5-6 kez Doğu, Güneydoğu'ya gidip sivil toplum örgütleriyle, bazen medyaya açık, bazen kapalı toplantılar yaptık yani. Dolayısıyla Doğu, Güneydoğu'ya gidemeyen birCHP süreci tamamen dışarıda kaldı. Biz hemen hemen toplumun her kesimiyle rahat diyalog kurabiliyorduk."

"Tabi HDP ayrı parti, biz ayrı partiyiz, İYİ Parti ayrı parti. Son çıkan seçim yasasındaki değişiklikle partilerin bir araya gelip yasal ittifak kurmalarına bir zemin hazırlandı. Bu çerçevede biz İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti bir araya geldik."

AK PARTİ SEÇMENİNDEN ALINAN OYLAR

Kemal Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu'nun kazanmasını haksızlık duygusu ile açıkladınız. AK Parti seçmeninden oy almış görünüyorsunuz. Bu oyun kalıcı hale gelmesi için ne yapacaksınız?" şeklindeki bir soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Şöyle, izlediğimiz politikayı sürdürmemiz gerekiyor. Biz ilk kez kendi seçmen kitlemizin dışındaki kitlelerle iletişim kurup, o kitlelerle konuşmaya başladık. Ama nasıl, mitinglerle değil. İşte hayatında hiç CHP'ye oy vermemiş diyelim bir grupla karşılaştık. Bu toplantılarda diyorum ki, CHP ile ilgili aklınıza ne gelirse sorabilirsiniz, yani 'şu soruyu acaba genel başkana sorsam ayıp olur mu diye düşünmeyin, şu soruyu sorsam CHP Genel Başkanıüzülür mü diye düşünmeyin, aklınıza gelen her soruyu sorabilirsiniz" diyorum. 'Ben de size çok samimi cevap vereceğim' diyorum. Aramızda çok samimi bir ilişki çıkıyor ondan sonra. Bizim samimiyetimize güvenmeye başlıyorlar, söylemlerimize güvenmeye başlıyorlar. Bu kolay olmadı aslında, uzun süredir devam ediyordu. Vaizelerle toplantıyı düşünün, ilahiyatçılarla toplantıyı düşünün, sadece Rizelilerle, Bayburtlularla toplantıyı düşünün. Bütün bu değişik gruplar, bize mesafeli, hayatında oy vermemiş kişilerle görüştük. Bir de bunları davet etmek zor, gelmiyor mesela."

ERKEN SEÇİM TARTIŞMASI

Erken seçim tartışmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, "Bir seçim isteğimiz, talebimiz yok. Ülkenin gerçekten çok ciddi sorunları var. Dış politikada da var, Türkiye ilk kez bu kadar yalnızlaşıyor, kendi tarihinde bu kadar yalnızlaşmadı. Söyledim, siz Mısır'la ilişkiyi nasıl bozarsınız? Akdeniz'in bu tarafında Türkiye var, öbür tarafında Mısır var, ikisi degüçlü devlet, birisi Arap dünyasında, birisi diğer dünyada. Fakat bakın şuraya, Mısır'ı İsrail'i, Yunanistan'ı, Katar'ı hepsi bir arada, sadece dışlanan Türkiye var burada. Çok vahim bir tablo aslında."

İMAMOĞLU'NUN ÇİZDİĞİ PROFİL

"Ekrem İmamoğlu biraz daha muhafazakar bir profil de çiziyor. Bu ileride sorun yaratır mı sizin açınızdan?" sorusuna Kılıçdaroğlu şöyle yanıt verdi:

"Hayır sorun yaratmaz, Ekrem bey tam bir halk adamı. Halk adamı ama birikimli birisi. Sorunları sağlıklı saptayıp çözüm üreten birisi. Bir de belediyecilik deneyiminden geldiği için, işte Zeydan Karalar da aynı şekilde Muhittin Böcek de öyle. Geçmişte insanları getiriyorduk, insanlar hayatında belediyeciliği bilmiyordu, 5 yıl içinde ancak öğreniyordu. Şimdi bunların tecrübeleri var, gelecekler ve güzel yönetecekler."

İMAMOĞLU'NUN CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

"Ekrem Bey'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı da kulislerde bugünden konuşuluyor…" sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, "Hayır, hayır, onlar şimdi hiç konuşulmaz. Bugünden konuşmak onu yıpratır. Hiç gerek yok." dedi.