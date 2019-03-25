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Ekrem İmamoğlu: “Çok Rahatım!”

Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Fatih Altaylı’yla yaptığı söyleşide seçimi ve süreci değerlendirdi.

Ekrem İmamoğlu: “Çok Rahatım!”

Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Fatih Altaylı’yla yaptığı söyleşide seçimi ve süreci değerlendirdi.

25 Mart 2019 Pazartesi 09:32
Ekrem İmamoğlu: “Çok Rahatım!”

İmamoğlu: “Çok rahatım!”

"Rahatlığım şuradan geliyor; seçim kampanyası dönemindeyiz. Suçlamalarla sizi yormaya çalışıyorlar. Siz eğer suçlu değilseniz; biri buradan geçiyor, biri buradan geçiyor. Üstünüze alınmadığınız zaman, size yakışmadığı zaman bir anlamı yok. Bazen bam teliniz geriliyor, gerilmemesi mümkün değil çünkü bütün kutsallarınız üzerinden konuşulmaya başlanıyor ya da bütün değerleriniz üzerinden konuşulmaya başlanıyor bu sizi üzüyor. Ama sonra diyorsunuz ki '16 milyon insana karşı sorumlusunuz. Bir insanın kötü sözü sizi niye üzsün ki?'

“Binali Yıldırım’ın kişisel tavrını sergilediğinden emin değilim!”

"Binali Yıldırım'ın kendi kişisel tavrını temsil edip etmediğinden emin değilim. Tavrı hoş. Nezaketen de bir iki defa temasımız oldu. Ama ben buluşalım dedim mesela. Hoşgörülü bir insanın bunu kabul etmesi gerekiyor. Acaba orada bir irade bağımlılığı mı var?"

“60-70 yaşında inşalar gelip ‘ben terörist miyim?’ diye ağlıyor. Bunu yapmayın!”

"Ben değil YSK'nın bilgisi ve dahli var. Şu psikolojiyi anlatmam lazım. Çok kalp kırıyorlar, üzülüyorum. Şu göğse başını yaslayıp insanlar 'ya ben terörist miyim?' diye ağlıyor. 60-70 yaşında adamlar. Kadın geliyor 'benim neyim terörist' diyor ya bu şehirde yaşıyor bu insanlar. Bu nedir? Nereye varılmak isteniyor? Komşuyuz biz. Siz buradan gittiğiniz evde, belki iki kapı yandaki komşunuz HDP'ye oy vermiş bir insan. Olamaz mı? Bu şehirde kaç milyon insan HDP'ye oy vermiş, kaç milyonu da AK Parti'ye oy vermiş. Ben AK Partililerin oyunu alacağım, göreceksiniz. Kendisine oy vermiş seçmene, taraf değiştirdi diye terörist olma ihtimali var mı? Ayıptır, günahtır ve toplumun geleceğine atılan bir darbedir. Yapmayın."

“İstihdam, işsizlik ve yoksulluk!”

"Birinci sırada istihdam ve ekonomi. İstihdam, işsizlik, yoksulluk. Üç temel sorun birinci sırada. Mesela yoksulluk, niye belediye ilgilenecek? Yardımlarını daha da artıracak. Bu sıkıntılı dönemden vatandaşını çıkartmak için yardımcı olacak. Biz aile destek paketi oluşturduk, sofra destek paketi oluşturduk, evlilik destek paketi oluşturduk. Çocuk destek paketi oluşturduk. Dedik ki, 500 bin çocuğun eğitimmasraflarını karşılayacağız. Bu rakamlar öylesine havaya fırlatılmış rakamlar değil. Toplumun analiziyle önümüze verilen 'Bu kentte 500 bin çocuğun buna ihtiyacı vardır.' denildiği için bunları koyduk. Keşke ben teknolojiyi konuşsaydım, kent enstitülerini anlatsaydım ama Türkiye'nin bugün geldiği noktada, sadece Ocak ve Şubat ayında 180 bin kişi daha işsizlik ordusuna eklendi. İstanbul'da bu daha da acı. Karadeniz de veya Doğu Anadolu'da bir işsizin koşulları yine kolay. Komşusu var köylüsü var köyü var. İstanbul'da çalacak kapısı yok. Çalacak kapıları Büyükşehir Belediyesi olacak.”

“Deniz taşımacılığını iflas ettirdiler!”

“Deniz ulaşımı ile ilgili açıklama yapıyorlar, ne diyorlar? 'Deniz ulaşımını geliştireceğiz.' 90'ların ve 2000'lerin başında bu şehirde deniz ulaşımının toplu ulaşım içerisindeki payı neydi biliyor musunuz? Yüzde 10, şuanda kaç yüzde 3'ün altında. Kimin döneminde oldu bu? Güvendiğiniz, inandığını hatta mesleği denizcilik olan ve Ulaştırma Bakanlığı'nın başında, Başbakanlık yapmış bir kişi Büyükşehir'e aday. Peki neden denizcilik bu şehirde öldü? 'İDO'yu yarattık' dediniz peki neden İDO'yu iflas ettirdiğiniz? Deniz ulaşımı azaldı."

Anahtar Kelimeler:
ekrem imamoğlu çok rahatım
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