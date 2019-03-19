Ekrem İmamoğlu: Büyük Miting 1 Nisan'da!

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmamoğlu, 'Cumhur İttifakı İstanbul'da büyük bir miting düzenleyecek. Siz de böyle bir miting düzenleyecek misiniz?' sorusuna, "Biz büyük mitingimizi 1 Nisan'da yapacağız 16 milyon insanla. Hiç kimse dışında kalmayacak, hiçbir sayı ile de ölçülemeyecek" açıklamasında bulundu.



Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Bayrampaşa'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Ekrem İmamoğlu, ziyaret ettiği bir kahvehanede basın mensubunun, 'Cumhur İttifakı İstanbul'da büyük bir miting düzenleyecek. Siz de böyle bir miting düzenleyecek misiniz?' sorusuna şu cevabı verdi:

"Her gün bir ilçedeyiz, her şey çok iyi gidiyor. İnsanlar kendiliğinden geliyor ve binlerce insanla buluşuyoruz. Bu buluşmalar çok güzel çok nitelikli. Onun için biz büyük mitingimizi 1 Nisan'da yapacağız 16 milyon insanla. Hiç kimse dışında kalmayacak, hiçbir sayı ile de ölçülemeyecek."

Cevatpaşa muhtarı Adnan Liçina'yı da ziyaret eden İmamoğlu, "Biz muhtarlarımız kim seçilirse, partisine bakmayacağız. Siyaseti sokmayacağız. İnsana hizmet edeceğiz" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA