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Ekrem İmamoğlu: Allah bu ülkeyi yönetenlere 'Hacı Bektaş terbiyesi' versin

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu'daki tasavvuf düşüncesine yön veren Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliklerine katılmak için Nevşehir'e gitti. Hacıbektaş'ın fiziki sorunlarının ortadan kaldırılması için destek sözü veren İmamoğlu, "Allah inşallah ülkeyi yönetenlere Hacı Bektaş terbiyesi verir" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu: Allah bu ülkeyi yönetenlere 'Hacı Bektaş terbiyesi' versin

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu'daki tasavvuf düşüncesine yön veren Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliklerine katılmak için Nevşehir'e gitti. Hacıbektaş'ın fiziki sorunlarının ortadan kaldırılması için destek sözü veren İmamoğlu, "Allah inşallah ülkeyi yönetenlere Hacı Bektaş terbiyesi verir" diye konuştu.

16 Ağustos 2019 Cuma 12:30
Ekrem İmamoğlu: Allah bu ülkeyi yönetenlere 'Hacı Bektaş terbiyesi' versin

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hacı Bektaş Veli'yi anma törenlerine katıldı.

Hacı Bektaş Veli Müzesi girişinde bulunan ve şifalı olduğuna inanılan sudan içen İmamoğlu, türbede karşılaştığı kalabalıktan kendisi için dua etmelerini istedi. İmamoğlu, türbeden ve müze alanından yaşanan izdiham nedeniyle zorlukla ayrılabildi.

Türbe ziyareti sonrasında Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok'u ziyaret eden İmamoğlu, belediye binası önünde toplanan kalabalığa balkondan seslendi.

İmamoğlu, "Hacıbektaş’ı sizlere yakışır hale getireceğiz. İnşallah bu ülkeyi yöneten herkese Allah, Hacı Bektaş terbiyesi verir" ifadelerini kullandı.

Hacıbektaş ilçenin manevi önemine değinen ve yıllardır anma etkinliklerine katıldığını belirten İmamoğlu, yaşanan zorlukların, eksikliklerin farkında olduğunu ve bundan üzüntü duyduğunu vurguladı.

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ekrem imamoğlu allah bu ülkeyi yönetenlere hacı bektaş terbiyesi versin
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