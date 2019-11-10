Ekrem İmamoğlu 10 Kasım için kendi sesinden okuduğu şiiri paylaştı!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81. yılında tüm Türkiye'de düzenlenen etkinliklerle anılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu da 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.

​İmamoğlu, Twitter'da kendi sesinden okuduğu şiiri paylaştı. İmamoğlu'nun okuduğu şiirin dizeleri şöyle:

"Geçerken boğazı güneşli bir günde,

Mis gibi havasını içine çekerken Eminönü'nün,

1 dakika İstanbul...

Bir akşam vakti Haliç'te, seyre dalmışken denizi,

Her bakışta aşık olurken bu şehre,

1 dakika İstanbul...

Bu şehrin sokakları güldürürken yüzünü,

Çocukların koşarken caddelerinde,

1 dakika İstanbul...

1 dakika dur ve bak bu şehre,

Ortak ol bu şehrin üzüntüsüne,

Bugün kurtarıcının İstanbul'a veda ettiği gün...

Bugün İstanbul'un Mustafa Kemal'siz kaldığı gün...

Şimdi O'nun anısına bir dakika İstanbul, 1 dakika ayağa..."

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