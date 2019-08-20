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Egemen Bağış'a yeni görev: Prag Büyükelçisi oluyor

Devlet eski Bakanı Egemen Bağış’ın Prag Büyükelçiliği’ne atanacağı öğrenildi. Bağış için Çekya Cumhuriyeti’nden agreman istendi.

Egemen Bağış'a yeni görev: Prag Büyükelçisi oluyor

Devlet eski Bakanı Egemen Bağış’ın Prag Büyükelçiliği’ne atanacağı öğrenildi. Bağış için Çekya Cumhuriyeti’nden agreman istendi.

20 Ağustos 2019 Salı 08:34
Egemen Bağış'a yeni görev: Prag Büyükelçisi oluyor

Devlet eski Bakanı Egemen Bağış’ın Prag Büyükelçiliği’ne atanacağı ve Bağış için Çekya Cumhuriyeti’nden agreman (diplomatik onay) istendiği öğrenildi.

Sözcü'de yer alan habere göre Fazilet Partisi'nden milletvekili seçilen ve yemin törenine türbanla katılıp vatandaşlıktan çıkarılan Merve Kavakçı da, Malezya'da Büyükelçi olmuştu.

AK Parti Eskişehir eski milletvekili Murat Mercan ise halen Tokyo'da büyükelçilik yapıyor. AK Parti Şanlıurfa eski Milletvekili Abdülkadir Emin Önen Çin Halk Cumhuriyeti'ne Pekin Büyükelçisi olarak atandı.

AK Parti Bursa eski Milletvekili Tülin Erkal Kara 2016'da Makedonya, AK Parti İzmir eski Milletvekili Zekeriya Akçam ise 2012'de Cakarta Büyükelçisi olmuştu.

AK Parti eski Sakarya milletvekili, Şaban Dişli, Hollanda Lahey Büyükelçiliğine atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Basın danışmanı Lütfullah Göktaş ise Vatikan'a Büyükelçi oldu. Aile ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın kız kardeşi Ayşe Sayan da halen Kuveyt'e Büyükelçilik görevi yürütüyor.

'ORDUYA ASKER OLMAYAN BİRİSİNİ TAYİN ETMEK GİBİ BİR ŞEY'

CHP'li diplomat ve Büyükelçi kökenli Faruk Loğoğlu ile Osman Korutürk, bu atamaları eleştirmiş ve "AKP, devletteki kadrolaşma faaliyetlerini Dışişleri teşkilatına da soktu. Dışişleri de iktidarın arka bahçesi haline getirilmek isteniyor. Orduya asker olmayan birisini tayin etmek gibi bir şey" demişti.

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egemen bağış a yeni görev prag büyükelçisi oluyor
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Vatandaş 20 saat önce

İşsiz vatandaş işsiz hepiniz aynısınız suçlusunuz gençler yazık hep işsiz başa bir geçtinizmi iş örtünme iş görev östüne görev biraz şu gençleri düşünün askeri üçrete razılar

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