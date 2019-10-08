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E-KPSS Mağdurları Meclis Gündeminde!

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 2018 yılında E-KPSS sonucu açılan kontenjan sayısına ve sınava giren aday sayısına ilişkin yöneltmiş olduğu yazılı soru önergesini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yanıtladı.

E-KPSS Mağdurları Meclis Gündeminde!

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 2018 yılında E-KPSS sonucu açılan kontenjan sayısına ve sınava giren aday sayısına ilişkin yöneltmiş olduğu yazılı soru önergesini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yanıtladı.

08 Ekim 2019 Salı 10:44
E-KPSS Mağdurları Meclis Gündeminde!

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, , Bakanlığın toplam dolu memur kadro sayısının % 3'ü oranında engelli personel kontenjanı belirlenmekte olduğunu belirtti. Selçuk, “2019 yılı içerisinde Bakanlığımız kadrolarına 1.178 engelli personelin istihdamı sağlanmıştır” dedi.

Devlet Personel Başkanlığının yılın ilk aylarında açıkladığı E-KPSS takvimine göre ilgili yılın Ekim ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığının internet sitesi üzerinden elektronik ortamda personel talebinde bulunulduğunu hatırlatan Bakan Selçuk, “Ayrıca üst yazı ekinde bu talebin Devlet Personel Başkanlığına iletilmesinin ardından ÖSYM tarafından yerleştirmeler yapılır. 2019 yılı içerisinde Bakanlığımız kadrolarına 1.178 engelli personelin istihdamı sağlanmıştır” dedi.

Ülkemizde engellilerin farklı sorunlar yaşadığını belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Milli Eğitim Bakanlığında engelli öğretmenler atama umudu ile beklemektedir. Bakanlık, engelli öğretmenlere bir an önce kadro vermelidir. Kamuda Engelli çalıştırma oranının %3’ten %6’ya çıkarılması, özelde yüzde 4 olan oranın ise yüzde 5’e yükseltilmesi için Kanun Teklifi verdim. % 3 kuralı yerine daha fazla istihdamın sağlamasına engel bir durum yoktur. 10 binin üzerinde engelli üniversite mezunu, 100 bine yakın işsiz engelli iş beklemektedir. Anayasada güvence altına almasına rağmen, engellilerin sorunları onları mutlu kılacak biçimde ele alınmamaktadır. Kamu ve özel sektör, engelliler için başta istihdam olmak üzere daha çok olanak yaratmalıdır. Milli Eğitim Bakanı sorularımızı açıklıkla yanıtlamaktan kaçınmıştır. Çalışan öğretmen ve personel sayısı içinde, engellilerin sayısı çok sınırlı kaldığı için rakamları vermekten kaçınmışlardır. Bu yıl yapılan alım çok sınırlıdır. Atama bekleyen engelli öğretmenlerin bir an önce ataması yapılmalıdır” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2018 yılında E-KPSS sınavında açılan kontenjan sayısı ve sınava giren aday sayısı kaç kişidir? Başvuru sayısı dikkate alındığında alım için düşünülen rakam yeterli midir? İlgili KPSS sonrasında kaç kişi kamuda istihdam edilmiştir? 2019 yılında KPSS ile işe alım yapılacak mıdır? Engelli vatandaşlarımıza ayrılan kontenjan, TBMM'de kabul edilen, kamuda engelli vatandaşlarımızın istihdamının sağlanmasına yönelik "Engelli Hakları Yasası" içeriğindeki amacı karşılar durumda mıdır?” şeklindeki sorularını yönlendirmişti.

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