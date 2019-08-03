Düzce'de MHP’li milletvekili sel nedeniyle suyun kirlenmediğini kanıtlamak için denize girdi

Düzce’de 18 Temmuz’da yaşanan sel ve su baskınlarının ardından özellikle yaz aylarında deniz turizmi ile ünlü olan Akçakoca ilçesinde turizmi etkiledi. Sel suları ve su baskınları nedeniyle telef olan hayvanlardan yayılan mikroplarla çöplerin Karadeniz’e dökülmesi nedeniyle Akçakoca’da denize girmek yasaklandı.

Daha sonra yapılan su analizlerinde deniz suyu kalitesinin denize girmek için uygun olduğu ve insan sağlığını etkilemeyeceği bildirildi. Ancak buna rağmen pek çok tatilci, Kurban Bayramı için yaptırdıkları rezervasyonlarını iptal ettirdi. Ayrıca hafta sonu tatilcilerinin de denize girme oranlarında azalma gözlendi.

MHP Milletvekili Ümit Yılmaz ise Akçakoca’da her şeyin yolunda olduğunu göstermek için denize girdi. Yılmaz, “Kesinlikle Akçakoca denizi kirli değil. Çok rahatlıkla denize girebiliyoruz. Vatandaşlarımız da çok rahat denize girebilirler” dedi.

Yılmaz, "Ne koku ne kirlilik var denizde. Bir dönem aşırı yağışlardan dolayı deniz bulanıktı ama 2 gün içinde geçti ve şu anda çok rahatlıkla denize girilebilir. Su analizleri de yapıldı. Denize girilmesine hiçbir sakınca yok” diye konuştu.

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Akçakoca'da temiz olduğunu göstermek için denize girdi ve vatandaşların da rahatça girebileceğini söyledi.