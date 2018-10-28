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Donarak Şehit Olan Askerlerimiz İle İlgili Skandal Gelişme!

Tunceli'de donarak şehadet şerbetini içen iki şehidimiz tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Haberin duyulduğu ilk andan itibaren tepkilerle üzüntüler birbirine karışırken, sorumlular ile ilgili işlem yapılması tartışılmaya başlamışken bir skandal iddia daha ortaya atıldı.

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Donarak Şehit Olan Askerlerimiz İle İlgili Skandal Gelişme!

Tunceli'de donarak şehadet şerbetini içen iki şehidimiz tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Haberin duyulduğu ilk andan itibaren tepkilerle üzüntüler birbirine karışırken, sorumlular ile ilgili işlem yapılması tartışılmaya başlamışken bir skandal iddia daha ortaya atıldı.

28 Ekim 2018 Pazar 19:49
Donarak Şehit Olan Askerlerimiz İle İlgili Skandal Gelişme!

Tunceli'de donarak şehadet şerbetini içen iki şehidimiz tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Haberin duyulduğu ilk andan itibaren tepkilerle üzüntüler birbirine karışırken, sorumlular ile ilgili işlem yapılması tartışılmaya başlamışken bir skandal iddia daha ortaya atıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Devletin yetkili mercilerinden değil de belediyenin mezar işlerinden sorumlu yetkilisinden, üstelik mezar yeri sorulurken evladının şehit olduğunu öğrenen bir baba düşünün. Bu sorumsuzluğun peşinde olacağım ve bunu meclise taşıyacağım'' ifadelerini kullandı.

BABA OĞLUNUN ŞEHİT OLDUĞUNU MEZARLIK GÖREVLİSİNDEN ÖĞRENMİŞ

CHP'li Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemi ile hazırladığı soru önergesinde, şehit babası Hasan Türkel'in, oğlunun şehit olduğu haberini, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı mezarlıklar müdürlüğündeki bir görevlinin kendisini Cuma akşamı 21:30'da telefonla arayarak “Oğlunuzu nereye defnedelim?” sorusuyla öğrendiğini açıkladı. Ali Mahir Başarır, bu olayın şehidimizin ailesine ve tüm halkımıza yapılan büyük bir saygısızlık olduğunu ifade etti.

MERSİN MİLLETVEKİLİNDEN KONU İLE İLGİLİ SORU ÖNERGESİ

Ali Mahir Başarır önergesinde; Kötü hava şartları sebebiyle Tunceli-Nazımiye kırsalında donma tehlikesi geçiren Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen ile Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındığı ve Mersinli Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel ile Feruh Dikmen'in yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu tüm halkımızı derinden üzmüştür. Tunceli valiliğinden yapılan açıklamada, 37 °C olan normal vücut sıcaklığının, 35 °C’nin altına düşmesi halinde meydana gelen rahatsızlık olan hipotermi sonucu askerlerimizin şehit olduğu dile getirilmiştir. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in babası Hasan Türkel, oğlunun şehit düştüğü haberini, Mersin Büyükşehir Mezarlıklar Müdürlüğü'nden bir görevlinin kendisini arayarak “oğlunuzu nereye defnedelim?” sorusuyla öğrenmesi ise başta şehit babası olmak üzere tüm Mersin ve ülke halkımızın üzüntüsünü kat be kat arttırmıştır” açıklamalarına yer vererek şu soruların cevaplanmasını istedi:

“Şehit askerimizin babası Hasan Türkel'in oğlunun öldüğü haberini mezarlıklar müdürlüğündeki bir görevli tarafından cum akşamı saat 21.30'da telefonla aranarak; ‘Oğlunuzu nereye defnedelim' sorusuyla öğrenmesi, başta şehidimiz olmak üzere ailesine ve ülke halkına yapılan bir saygısızlık değil midir?

Askerimizin şehit olduğu bilgisini ailesine bildirilmemesinde sorumlu olan Mersin Valisi ve yetkili askerler hakkında herhangi bir yasal işlem başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa gerekçeleri nelerdir? Başlatıldıysa sonuçları ne olmuştur? Şehit askerimize ve ailesine yapılan büyük saygısızlığın baş sorumlusu olan İçişleri Bakanı'nı görevden almayı düşünüyor musunuz?

Askerlerimizin donarak ölmesinden dolayı ihmali bulunan sorumlular hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa sonuçları ne olmuştur?” 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 28.10.2018 20:38
Anahtar Kelimeler:
donarak şehit olan askerlerimiz ilgili skandal gelişme
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smsksidjjd 36 dakika önce

Ulan ben.m

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Jgnk 8 dakika önce

CHP nin hiç üzüldüğünü dahi düşünmüyorum bu insanların tek amacı insanları iktidara karşı kışkırtıp iç savaş çıkarmak olay gerçek olabilir ama şimdiki CHP yönetiminden bir kişinin çıkıp bu ifadeyi kullanıp peşini birakmayacagim demesi çok saçma ve aynı zaman da çok yapmacık şimdiki CHP içerisinde yer alanlarin %95 i Ermeni tek amaçları vatanı bölmek nereden vuracaklarini bilmiyorlar ama uyan Türkiyem gelme bu kalleslerin oyununa

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