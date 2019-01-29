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Dolar'ın 7 TL Olacağını Bilen Ekonomist İstanbul'a Aday Oldu!

Dolar 4 lira İken aylar öncesinden 7 lira olacağını Türkiye’de tek bilen ekonomist Selim Kotil, Bağımsız Türkiye Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu.

Dolar'ın 7 TL Olacağını Bilen Ekonomist İstanbul'a Aday Oldu!

Dolar 4 lira İken aylar öncesinden 7 lira olacağını Türkiye’de tek bilen ekonomist Selim Kotil, Bağımsız Türkiye Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu.

29 Ocak 2019 Salı 22:00
Dolar'ın 7 TL Olacağını Bilen Ekonomist İstanbul'a Aday Oldu!

erel seçimlere kısa bir süre kala Bağımsız Türkiye Partisi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı. BTP'nin İstanbul adayı ekonomist Selim Kotil oldu.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Aytekin Kotil’in yeğeni olan Selim Kotil adaylığının açıklanmasının ardından kısa bir açıklama yaptı.

"İstanbul’un 50 milyar lirayı aşan bütçesi yandaş vakıflara, betona, havaya saçılmayacak; vatandaşa hizmet olarak aktarılacağını" söyleyen Kotil, "İGDAŞ ve İSKİ faturalarında % 25 indirim yapacağız" dedi.

Seçime kadar her gün bir proje açıklayacağını söyleyen Kotil, İstanbul’un 50 milyar lirayı aşan bütçesi ile ekonomik kriz altında ezilen İstanbullu’ların aile bütçesine destek olacaklarını söyledi.

Selim Kotil, ”İstanbullu’yu güldüreceğiz. İstanbul’a nefes aldıracağız. Genel Başkanımız imzalı Milli Ekonomi Modeli’ni İstanbullu’ların hizmetine sunmak için geliyorum.” dedi.

Selim Kotil kimdir?

25 Şubat 1970 yılında İstanbul’da doğan Selim Kotil aslen Rizelidir. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Kotil, aynı zamanda eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aytekin Kotil’in de yeğenidir.

İki üniversite mezunu olan Kotil, iyi derecede İngilizce bilmektedir. İstanbul Atatürk Fen Lisesi’ni Türkiye derecesi ile kazanan Kotil, lise yıllarında fizik ve matematik olimpiyat takımlarında yer almıştır. Yine derece yaparak Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi’ni bitirdikten sonra ikinci üniversite olarak iktisat fakültesinden mezun olmuştur. Evli ve 4 çocuk babası olan Kotil’in eşi, İstanbul Tıp Fakültesi mezunudur.

BTP Genel Başkan Yardımcısı olan Selim Kotil, ekranlardan yakinen tanınmaktadır. Hazırladığı birçok araştırma dosyası ile toplumun en ciddi meselelerine parmak basmıştır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 29.01.2019 23:57
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