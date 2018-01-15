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Doğu Perinçek'ten Flaş Abdullah Gül İddiası: Aday Olacak mı?

Halk Tv canlı yayınına katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gündeme ilişkin önemli konuları değerlendirirken Abdullah Gül hakkında da flaş bir iddiayı ortaya attı.

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Doğu Perinçek'ten Flaş Abdullah Gül İddiası: Aday Olacak mı?

Halk Tv canlı yayınına katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gündeme ilişkin önemli konuları değerlendirirken Abdullah Gül hakkında da flaş bir iddiayı ortaya attı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 20:16
Doğu Perinçek'ten Flaş Abdullah Gül İddiası: Aday Olacak mı?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalar geldi.

Halk Tv'ye konuk olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Abdullah Gül hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Perinçek açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"ABD, Türkiye'de istediği kriz ortamını, çözümsüzlükleri yaratırsa Abdullah Gül aday olur. Böyle bir ortam yok, beklenti var. Gül'ün bir eli CHP'de, bir eli FETÖ'de bir eli HDP'de.

Suriye Meselesi

Suriye Devleti, ABD'yi işgalci olarak tanımlıyor. Türkiye, derhal Suriye Devleti ile işbirliğine başlamalı. Tayyip Erdoğan'ı hizaya getiren Türkiye'nin mecburiyetleri var. Önümüzde süreçte, Afrin operasyonu gündemdeyken Esad düşmanlığı sürdürülemez.Menbiç'te, Tayyip Erdoğan yüzünden kararlı adımlar atılamadı. İktidara geldiğimizde ilk yapacağımız, Suriye ile işbirliğidir. PKK'da teslim olma tartışmaları başladı. Aynı tartışmalar HDP'de de var.Fırat Kalkanı ile ABD koridoru yarıldı. Terör koridorunun bozulması için Afrin operasyonu şart. Türkiye boyun eğmez. Süreci yöneten ve müdahale eden bir yönetim lazım.

Afrin Harekatı Hakkında

Türkiye'nin Afrin harekatını yapması zorunlu. PKK'yı hendeklere gömme olayı Afrin'de devam etmeli.1 Temmuz 2016'da yayınladığımız bildiride ABD'nin müdahalede bulunacağını bildirdik.15 Temmuz'un başarılı olmamasının en önemli nedenlerinden biri, darbenin halkı yoktu.15 Temmuz'a 'tiyatro' demek CHP'nin FETÖ'nün yanında durmasından kaynaklanıyor.

CHP Açıklaması

CHP, ABD'nin iktidar planının içinde yer aldığı için FETÖ'ye karşı kararlı duruş sergileyemiyor. Erdoğan'ın rakibi Vatan Partisi ve Doğu Perinçek'tir. Önümüzde bir savaş var. Türkiye bugün bir savaşın içinde. Vatan Partisi mevzilenmesini Vatan Savaşı ve Üretim Ekonomisi temelinde kuruyor.

Türkiye ABD İlişkileri

Ne Tayyip Erdoğan ne de ABD'nin iktidar seçenekleri. Tayyip Erdoğan'a düşman olmak için ABD'nin yanında olmak vahimdir. Bugün Amerikan Gladyosu, FETÖ, PKK hapislere atılıyor. Bugün Türkiye ile ABD savaş halinde. Vatan Savaşına 'saray savaşı' diyenler, Türk ordusunun yenilmesini isteyenlerdir."

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah GülSon DakikaDoğu Perinçek
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