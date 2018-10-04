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'Doğalgaz'daki KDV Yüzde 1'e İndirilsin, ÖTV Kaldırılsın'

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısı ile hazırladığı kanun teklifinin detaylarını paylaştı.

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'Doğalgaz'daki KDV Yüzde 1'e İndirilsin, ÖTV Kaldırılsın'

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısı ile hazırladığı kanun teklifinin detaylarını paylaştı.

04 Ekim 2018 Perşembe 12:57
'Doğalgaz'daki KDV Yüzde 1'e İndirilsin, ÖTV Kaldırılsın'

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısı ile hazırladığı kanun teklifinin detaylarını paylaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Türkiye Büyük Millet Meclis'inde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında, "Bir kanun teklifi hazırladık. Bu kanun teklifi ile doğalgazdaki KDV oranını % 18'den yüzde 1'e indiriyoruz. ÖTV'yi de kaldırıyoruz. Bütün milletvekillerinden destek bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, "Milletin zam tufanı ile karşı karşıya kaldığını" ifade ederek, "Zam tufanı evdeki ocakları söndürdü. Zaten millet ocakları yakamıyordu. Şimdi ocakları tamamen söndürecekler. Çok zor bir kış dönemi geçireceğiz." şeklinde konuştu.

Son bir yılda konutlarda elektriğe % 45, doğalgaza ise % 35 oranında zam yapıldığını belirten Ahmet Akın, sanayide elektriğe yapılan zammın ise % 100'e ulaştığını aktardı. 

Dört kişilik bir ailenin elektrik faturasının 137 lira, doğal gaz faturasının ise 190 lira olduğunu belirten Ahmet Akın, "Bu rakam asgari ücretin dörtte birine denk geliyor. Buradan AK Parti milletvekilleri başta olmak üzere, bütün milletvekillerine bir duyuruda bulunmak istiyorum. Bir kanun teklifi hazırladık. Bu kanun teklifi ile doğalgazdaki KDV oranını % 18'den % 1'e indiriyoruz. ÖTV'yi de kaldırıyoruz. Partisi fark etmeksizin milletin vekillerinden destek bekliyorum." şeklinde konuştu. 

Yeni Ekonomi rogramının (YEP) iflas ettiğini ifade eden Ahmet Akın, dolar ile yapılan ihalelerin Türk Lirası olarak düzenlenmesi gerektiğini bildirdi. 

Balıkesir Akın, bir gazetecinin, yerel seçimlerde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olup olmayacağı şeklindeki sorusu üzerine, Balıkesir milletvekili olduğunu ve partinin yetkili organları ile genel başkanın böyle bir görev vermesi durumunda görevden kaçmayacağını kaydetti.

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın Basın Toplantısına ait görüntüler;

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Son Güncelleme: 04.10.2018 15:48
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Ismail 3 saat önce

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