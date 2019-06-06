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Diyarbakır’da Yıldırım’ı gören işportacı: Hele bak kim gelmiş, kurşun geçirmez, depreme dayanıklı pijama 15 TL

Diyarbakır’da esnaf ziyareti yapan Binali Yıldırım’ı gören bir işportacının konuşmaları komik anlar yaşattı.

Diyarbakır’da Yıldırım’ı gören işportacı: Hele bak kim gelmiş, kurşun geçirmez, depreme dayanıklı pijama 15 TL

Diyarbakır’da esnaf ziyareti yapan Binali Yıldırım’ı gören bir işportacının konuşmaları komik anlar yaşattı.

06 Haziran 2019 Perşembe 22:48
Diyarbakır’da Yıldırım’ı gören işportacı: Hele bak kim gelmiş, kurşun geçirmez, depreme dayanıklı pijama 15 TL

Yıldırım'ı gören işportacı şöyle seslendi: "Hele bak kim gelmiş, başkanım 15, ne alsan 15, kurşun geçirmeyen depreme dayanıklı pijamalar 15. Sahibi top attı. Başkanım nurundan yüz yağıyor"

Diyarbakır’da temaslarda bulunan Cumhur İttifakı İstanbul Adayı binali Yıldırım, esnafı ziyaret ederek sohbet etti. İstanbul’da 218 bin seçmenin olduğu Diyarbakırlılardan oy isteyen Yıldırım, vatandaşlar ve çevredeki esnafla sohbet etti.

Yıldırım’ın yol güzergahı üzerinde bulunan bir işportacı, Yıldırım’ı görünce “Hele bak kim gelmiş, hele bak, hoş gelmiş sefa gelmiş. 15, başkanım 15, ne alsan 15, kurşun geçirmeyen depreme dayanıklı 15. Sahibi top attı. Başkanım pijamalar 15. Başkanım ellerinden öperim, nurundan yüz yağıyor” şeklinde seslenmesi Yıldırım’ı ve çevredekileri güldürdü. Yıldırım, işportacı ile tokalaştıktan sonra ziyaretine devam etti.

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