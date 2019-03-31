Diyarbakır’da Seçim Gergin Başladı! Yaralılar Var! İşte Detaylar!

31 Mart yerel seçileri Diyarbakır’da gergin başladı. Diyarbakır'ın Kocaköy, Çüngüş, Dicle, Lice ve merkezde çıkan muhtar adayları kavgalarında 30 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı’nın haberine göre Diyarbakır’ın çeşitli ilçelerinde ve merkezinde muhtar adayları arasında silahlı çatışmaya varan olaylar çıktı. Çok sayıda yaralı var.

İlk olay, Kocaköy ilçesine bağlı Bozbağlar Mahallesi'nde yaşandı. Muhtar adayları arasında yaşanan silahlı kavgada 14 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri gelerek olaylara müdahale edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Jandarma oy kullanılan okulun etrafında geniş güvenlik önlemi aldı.

Çüngüş ilçesine bağlı Keleşevleri Mahallesi'nde de muhtar adayları ve yakınları arasında çıkan kavgada 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındı.

Dicle içesine bağlı Baltacı Mahallesi'nde de muhtar adayları arasında silahlı kavga çıktı. 4 kişi yaralandı. Diyarbakır merkez ve Lice ilçelerinde çıkan muhtar adayları kavgasında ise 3 kişi yaralandı.