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Diyanet'ten Kadir Mısıroğlu ziyareti açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Kadir Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili resmi bir açıklama yapıldı. Diyanet'ten yapılan açıklamada, ziyaretin tamamen insani duygularla yapılan bir hasta ziyareti olduğuna dikkat çekildi.

Diyanet'ten Kadir Mısıroğlu ziyareti açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Kadir Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili resmi bir açıklama yapıldı. Diyanet'ten yapılan açıklamada, ziyaretin tamamen insani duygularla yapılan bir hasta ziyareti olduğuna dikkat çekildi.

11 Kasım 2018 Pazar 14:48
Diyanet'ten Kadir Mısıroğlu ziyareti açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Kadir Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili resmi bir açıklama yapıldı. Diyanet'ten yapılan açıklamada, ziyaretin tamamen insani duygularla yapılan bir hasta ziyareti olduğuna dikkat çekildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş’ın bir ziyareti ile ilgili bazı medya mecralarında gerçeklerle bağdaşmayan haber ve yorumlar yapıldığı görülmektedir. Söz konusu ziyaret 9 Kasım 2018 tarihinde saat 14:30 sularında ve tamamen insani duygularla yapılan bir hasta ziyaretidir" ifadelerine yer verildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 11.11.2018 18:43
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