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Dışişleri Bakanlığı "100 Günlük İcraat Planı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün açıkladığı 100 Günlük İcraat Planı kapsamında Dışişleri Bakanlığı için öngörülen 100 günlük icraat planını açıkladı. İşte detaylar;

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Dışişleri Bakanlığı "100 Günlük İcraat Planı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün açıkladığı 100 Günlük İcraat Planı kapsamında Dışişleri Bakanlığı için öngörülen 100 günlük icraat planını açıkladı. İşte detaylar;

03 Ağustos 2018 Cuma 21:23
Dışişleri Bakanlığı "100 Günlük İcraat Planı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün açıkladığı 100 Günlük İcraat Planı kapsamında Dışişleri Bakanlığı için öngörülen 100 günlük icraat planını açıkladı. İşte detaylar;

PKK/PYD/YPG’nin ve FETÖ’nün yurtdışındaki finansman kaynaklarının kesilmesi için Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, Hollanda ve Belçika başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ve ABD nezdinde diplomatik girişimlerde bulunulması

FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasının çökertilmesi için oluşturulan kurumlar arası Görev Gücü çerçevesinde, 240 misyonda gerçekleştirilecek bilgilendirme, haritalandırma ve adli süreçlere ivme kazandırılmasına yönelik faaliyetlerin bir rapor haline getirilmesi

Münbiç Yol Haritası’nın hayata geçirilme sürecinin tamamlanması

Suriye'de siyasi çözüm çabalarının yoğunlaştırılarak ülkemizde bulunan 3,5 milyondan fazla Suriyelinin Münbiç, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekâtı bölgelerine geri dönüşlerinin kolaylaştırılması

Türkiye-­‐Irak ilişkilerinin geliştirmesine yönelik bir hudut kapısının açılması ve iki havaalanı projesinin Türk firmalarınca üstlenilmesi için girişimlerin tamamlanması

Filistin’le ilgili İslam İşbirliği Teşkilatı, BM İnsan Hakları Konseyi ve BM Genel Kurulu’nda alınan kararların hayata geçirilmesi yönünde tüm BM Genel Kurul üyeleri nezdinde girişimlerde bulunulması

ABD ve NATO ile stratejik ilişkilerimizin ülkemizin siyasi, güvenlik ve ekonomik menfaatleri temelinde geliştirilmesine yönelik oluşturulan gündem maddelerinin tamamlanması

Milli davamız Kıbrıs'ta bugüne kadarki çabaların Rum tarafının tutumu yüzünden sonuçsuz kalması ışığında farklı bir süreç için çalışılması, BM Genel Sekreteri’nin Ada’daki gerçekler hakkında bilgilendirilmesi ve ikna edilmesi çalışmalarının devam ettirilmesi

Kamu diplomasisi ve sosyal medya faaliyetleri yoluyla tanıtılmak üzere Dünyanın en büyük beşinci diplomatik ağıyla yürüttüğümüz Girişimci ve İnsani Dış Politikamıza yönelik bir plan hazırlanarak uygulamaya konulması

Ülkemizin Arabuluculuk alanındaki öncü rolünün güçlendirilmesine yönelik BM ve AGİT (Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı) Arabuluculuk Dostlar Grubu eşbaşkanlığımız ve İİT (İslam İşbirliği Teşkilatı) Zirve dönem başkanlığımız çerçevesinde bir dizi faaliyetin gerçekleştirilmesi

AB, Rusya Federasyonu ve Moldova ile vize muafiyeti sağlanması için çalışmaların sürdürülmesi

Yurtdışındaki vatandaşlarımızın dövizle askerlik işlemlerinin muhabir bankaya gerek kalmaksızın dış temsilciliklerimizde yapılabilmesine imkân sağlanması, konsolosluk harçlarının dış temsilciliklerimizde POS cihazı aracılığıyla banka/kredi kullanılarak tahsiline imkan verilmesi

2019 ve sonrası için Avrupa Birliğince tahsis edilen Katılım Öncesi AB kaynaklarının daha etkin kullanma ve kullandırılması için bir yapılabilirlik çalışmasının başlatılması

AB fonları kapsamında sınır ötesi işbirliği programları için toplam € 33,5 milyon değerinde 58 projenin uygulanmasına başlanması ve Sivil Toplum Alt Sektörü kapsamında yaklaşık € 18 milyon değerinde 100 projeye destek verilmesi.

Erasmus+ Programı kapsamında ilave € 103 milyon değerinde hibe tahsis edilmesi, 52 bin vatandaşımızın eğitim ve gençlik alanlarındaki projelere katılma imkanı sağlanarak program kapsamındaki tahsisatın € 497 milyon’a, katılma imkanı sağlanan kişi sayısının ise 272 bine çıkarılması

Enerji yönetim sistemi alanında akreditasyonun başlatılması

Uluslararası örgütler ve süreçlerdeki etkinliğimizin pekiştirilmesi ile dönem başkanlıklarımızın etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması

Afrika kıtasıyla ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik üst düzey ziyaretler, Afrika Çalıştayı, Somali-­‐Somaliland Arabuluculuk müzakereleri ve G5 Sahel Ortak Gücü’ne $5 milyon taahhüdümüzü içeren gündemin tamamlanması

Strazburg Başkonsolosluğumuz ve Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliğimiz ile Bağdat Büyükelçiliğimizin yeni binaları inşaatının tamamlanması

Krakow, Galiçya, Bratislava, Malta ve Bakü'deki Türk şehitlikleri projelerine başlanması ve Katar, Kazakistan, Meksika, Güney Kore ve İspanya'da Kültür Merkezlerinin açılması

Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması

2019 -­ 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 03.08.2018 22:58
Anahtar Kelimeler:
100 Günlük İcraat PlanıDışişler Bakanlığı
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