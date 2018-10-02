Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Münbiç'ten YPG'lilerin çıkarılmasının zamanı geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'deki siyasi temasları çerçevesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde ve açıklamalarda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) unsurlarının Münbiç'teki ortak devriye görevine ilişkin Bakan Çavuşoğlu, "Takvimde biraz gecikme var ama şu ana kadar Münbiç bölgesinde ayrı ayrı yaptığımız tatbikatlar ve kolluk görevlilerin orada yaptığı çalışmalar önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "Artık Münbiç'ten YPG'lilerin tamamen çıkartılması ve Münbiç'in yerel insanlarına bırakılması, yönetim bakımından da güvenlik birimleri bakımından da bırakılmasının zamanı gelmiştir." şeklinde konuşarak Türkiye adına rest çekmiş oldu.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, söz konusu mutabakatın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile harfi harfine uygulanması gerektiğine vurgu yaparak "Onlardan kaynaklanan bir gecikme oldu ama tamamen kötü işliyor ya da hiç işlemiyor diyemeyiz." ifadelerini kullandı.