Diş Hekimliği Okuyan Öğrencileri Sevindirecek Kanun Teklifi

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Dr. Arslan KABUKCUOĞLU tarafından YÖK kanununda Diş Hekimliği okuyan öğrencileri yakından ilgilendiren bir kanun teklifi verildi. İşte detaylar...

KANUN TEKLİFİNİN GEREKÇESİ

12. 07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 35. Maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen "Ek Madde 29" hükmü ile Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerine yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında ilgili kurumların bütçesinden 12 ay süreyle aylık ücret ödeneceği düzenlenmiştir. Yapılan bu değişiklik ile Anayasanın 2. maddesinde güvence altına alınan sosyal devlet ilkesinin, eğitim ve öğretim hakkının ve alana ilişkin uluslararası sözleşme hükümlerinin bir gereği olmakla birlikle, diş hekimliği öğrencileri için benzer bir hak temini yoluna gidilmemiştir. Oysa diş hekimliği öğrencisinin daha fakülteye adım atmasıyla beraber yapmaya başladığı masrafları stajyer önlüğünü üzerine geçirdiğinde katlanmakta; klinikte kullandığı sıvı sabundan, hastasına sunduğu kağıt havlusuna, aldığı ölçü materyalinden, hastasına yaptığı geçici proteze kadar birçok malzemeyi kendisi temin etmektedir. Sırf bu eğitim masraflarının ağırlığıyla diş hekimliği fakültesini bırakmak zorunda kalan öğrencilerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Anayasa'nın 18. ve 55. Maddelerinin bir gereği olarak, uygulamada yer alan diş hekimliği fakültesi öğrencilerine de diş hekimliği fakültesindeki sağlık hizmeti sunumundaki emeklerinin karşılığında ücret ödenmesi, hakkaniyete uygun olacağı gibi eğitimlerini sürdürmelerine de katkı sağlayacaktır.



İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Dr. Arslan KABUKCUOĞLU'nun TBMM'ne sunduğu kanun teklifi şöyle;

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek Madde 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Üniversitelerin Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin son sınıf öğrencilerine intörn veya staj eğitimi döneminde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında ilgili kurumların bütçesinden on iki ay süreyle 4.350 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık ücret ödenir. Bu şekilde ücret ödenmiş olması 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin uygulanmasını gerektirmeyeceği gibi bu çalışma sebebiyle uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası ile analık sigortası açısından sigortalılık ilişkisi kurulamaz. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesilmez ve ödemelere ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulunca müştereken belirlenir"

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

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