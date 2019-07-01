"Direksiyon Eğitmenlerinin Hak Talebi Meclis Gündeminde!"

Hafta sonları gerçekleşen direksiyon sınavlarında eğitmenlerin ücret alamaması ve kursların eğitmenlere hakları olan mesai ücretlerini ödeyip ödemediği konusunda denetiminin yetersiz kaldığı gerekçesiyle, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yazılı olarak cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren CHP’li Ali Öztunç, direksiyon sınavlarında eğitmenlere sınav ücretlerinin toplandığı havuzdan ücret ödenebileceğini belirtti.

Öztunç’un önergesi aynen şu şekilde;

Milli Eğitim Bakanlığı, hafta sonları yapılan özel sürücü kursları direksiyon sınavlarında görev alan sınav komisyonu üyelerine ve bakanlık personeline ücret ödenmektedir. Ancak aynı sınavlarda görevli direksiyon eğitmenlerine, ne Mili Eğitim Bakanlığı ne de sürücü kursları herhangi bir ödeme yapmamaktadır.

Buna istinaden;