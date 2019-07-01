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"Direksiyon Eğitmenlerinin Hak Talebi Meclis Gündeminde!"

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Parti Meclisi Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, sürücü kurslarında çalışan direksiyon eğitmenlerinin yaşadığı güncel sorunları Meclis gündemine taşıdı.

"Direksiyon Eğitmenlerinin Hak Talebi Meclis Gündeminde!"

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Parti Meclisi Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, sürücü kurslarında çalışan direksiyon eğitmenlerinin yaşadığı güncel sorunları Meclis gündemine taşıdı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:49
"Direksiyon Eğitmenlerinin Hak Talebi Meclis Gündeminde!"

Hafta sonları gerçekleşen direksiyon sınavlarında eğitmenlerin ücret alamaması ve kursların eğitmenlere hakları olan mesai ücretlerini ödeyip ödemediği konusunda denetiminin yetersiz kaldığı gerekçesiyle, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yazılı olarak cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren CHP’li Ali Öztunç, direksiyon sınavlarında eğitmenlere sınav ücretlerinin toplandığı havuzdan ücret ödenebileceğini belirtti.

Öztunç’un önergesi aynen şu şekilde;

       Milli Eğitim Bakanlığı, hafta sonları yapılan özel sürücü kursları direksiyon sınavlarında görev alan sınav komisyonu üyelerine ve bakanlık personeline ücret ödenmektedir. Ancak aynı sınavlarda görevli direksiyon eğitmenlerine, ne Mili Eğitim Bakanlığı ne de sürücü kursları herhangi bir ödeme yapmamaktadır.

          Buna istinaden;

  1. İki yıl öncesine kadar, sürücü kursları, hafta sonu direksiyon sınavlarında görev alan direksiyon eğitmenlerine ücret ödüyorken ve maarif müfettişleri de, direksiyon eğitmenine ödenen ücret makbuzunu görmeden kurs aracına onay vermiyorken, şimdi neden bu uygulamadan vazgeçilmiştir?
  2. Milli Eğitim Bakanlığı, hafta sonları yapılan direksiyon sınavlarında görev alan  direksiyon eğitmenlerine, sürücü kurslarının mesai ücreti ödeyip ödemediğini neden denetlememektedir?
  3. Sürücü kurslarındaki usta öğrencilerin (Direksiyon eğitmenlerinin), 40 saat çalışma süreleri dışında, hafta sonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilmesi ve herhangi bir ücret ödenmemesi 4857 Sayılı İş Kanuna aykırı değil midir?
  4. Direksiyon sınavlarında görev alan direksiyon eğitmenlerine de sınav ücretlerinin biriktiği havuzdan ücret ödenmesi yönünde bakanlığınızın bir çalışması olacak mıdır?

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direksiyon eğitmenlerinin hak talebi meclis gündeminde
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