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Dilipak'tan 30 Ağustos yazısı: Taksim Anıtındaki Rus generalinin orada işi ne?

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında 30 Ağustos Zafer Bayramı'na değindi ve "Taksim Anıtındaki Rus generalinin orada işi ne? Bilmeyiz, bilmediğimizi de bilmeyiz. Öğrenmek için de bir çaba göstermeyiz" ifadelerini kullandı.

Dilipak'tan 30 Ağustos yazısı: Taksim Anıtındaki Rus generalinin orada işi ne?

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında 30 Ağustos Zafer Bayramı'na değindi ve "Taksim Anıtındaki Rus generalinin orada işi ne? Bilmeyiz, bilmediğimizi de bilmeyiz. Öğrenmek için de bir çaba göstermeyiz" ifadelerini kullandı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 08:22
Dilipak'tan 30 Ağustos yazısı: Taksim Anıtındaki Rus generalinin orada işi ne?

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, '30 Ağustos' başlıklı bugünkü yazısındaCumhuriyet tarihine ilişkin 'bilinmeyen çok şey olduğunu' iddia etti. 

"30 Ağustos, Zafer Bayramı mı yoksa yeni komuta kademesinin belirlendiği gün mü? Tabii ikisi de. Ama zihinlerde öncelik hangisinde?" diyen Dilipak, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Çanakkale, Mondros Mütarekesi, Sevr, Lozan, İnönü savaşları, Sakarya Meydan Muharebesi, Çerkez Ethem, Topal Osman, Taksim Anıtı hangisinden başlayalım. Taksim Anıtındaki Rus generalinin orada işi ne? İstanbul’u kimler işgal etmişti, sonra kimlerle kardeş olduk ya da Kurtuluş Savaşında bize para ve silah veren ülke hangisi idi?"

Cumhuriyet tarihinin insanlara anlatılandan farklı olduğu imasında bulunan Dilipak, "Yine bağımsız Türkiye Cumhuriyetinin marka anıtlarından Taksim Anıtı, Anıtkabir, Meclis sahi bunlar hangi mimarinin ürünü?" dedi.

'ÖĞRENMEK İÇİN DE BİR ÇABA GÖSTERMEYİZ'

Dilipak, yazısında ayrıca şunları söyledi:

Mesela kaç Kemalist, Mustafa Kemal’in Papa Eftim’e kurdurttuğu 'Türk Ortodoks Kilisesi'nin yerini bilir.

Bilmeyiz, bilmediğimizi de bilmeyiz. Öğrenmek için de bir çaba göstermeyiz.

30 Ağustos dedik de, İstiklal Harbinin ardından yazılan İstiklal Marşımızın güftesi yerli olsa da müziği yabancı. Biz İHA’ları yaparken, onlar su firmalarını ele geçiriyorlar, aile yapımız elden gidiyor.

Bize ezberletilen şekli ile '30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Mustafa Kemal’in başkomutan olarak katıldığı ve kazandığı, Yunanın denize döküldüğü, Başkomutanlık meydan muharebesi zaferi kutlu olsun.'"

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