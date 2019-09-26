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Dilipak: Servet ve iktidar Müslümanları bozdu

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, müslümanlığa değindiği bugünkü yazısında "Servet ve iktidar Müslümanları bozdu. Müslümanım diyenlerin serveti ve gücü, aklının ve imanının önüne geçince çok büyük bir savrulma yaşandı ve iktidar ve servete ulaşmak için birbirleri ile yıkıcı bir rekabete giriştiler" dedi.

Dilipak: Servet ve iktidar Müslümanları bozdu

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, müslümanlığa değindiği bugünkü yazısında "Servet ve iktidar Müslümanları bozdu. Müslümanım diyenlerin serveti ve gücü, aklının ve imanının önüne geçince çok büyük bir savrulma yaşandı ve iktidar ve servete ulaşmak için birbirleri ile yıkıcı bir rekabete giriştiler" dedi.

26 Eylül 2019 Perşembe 08:28
Dilipak: Servet ve iktidar Müslümanları bozdu

Yeni Akit gazetesi yazar Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında Müslümanlık kimliğinin aşındığını öne sürdü.

"Birçok Müslüman görünümlü kişi, aslında bugün Müslümanların yüzkarası ve insanlar onlara bakıp Müslümanlıktan soğuyorlar" diyen Dilipak, şunları söyledi:

Servet ve iktidar Müslümanları bozdu. Müslümanım diyenlerin serveti ve gücü, aklının ve imanının önüne geçince çok büyük bir savrulma yaşandı ve inandıkları gibi yaşamayı bırakıp, yaşadıkları gibi inanmaya, iktidar ve servete ulaşmak için birbirleri ile yıkıcı bir rekabete giriştiler.

Dilipak ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi tabanında 'dine yöneliş' yaşandığını belirtti ve 'bazı dindarların da sekülerleştiğini' öne sürdü. 

Dilipak'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Bugün, CHP’nin ağırlıkta olduğu bölgelerde cami cemaatinde göreceli bir artış var. Hem yaşlı hem genç, hem kadın hem erkek, hem zengin hem yoksul, hem okumuş hem okumamış, her kesimde bir dine yöneliş var. Partilerini değiştirmeseler de bugün CHP tabanı düne göre daha dindar. Bu din; Kur’an, siret ve sünnetle birebir örtüşmese de böyle. Biraz dindarlar da sekülerleşti. Bu Müslümanlık onlara zor gelmiyor, bir kısmı da dinle giderek daha fazla yüzleşiyor ve internet medyasındaki tartışmalardan elde ettiği bilgilerle kendine bir yol çizmeye çalışıyor. Çünkü bizdeki mevcut ne olduğu belli olmayan cemaat yapısı, mezhep tartışmaları sebebi ile insanlar neye, kime inanacağından çok emin değiller."

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Anahtar Kelimeler:
dilipak servet iktidar müslümanları bozdu
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