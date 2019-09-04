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Dilipak: E- Devlet, E-Belediyeyi unutun, E-Demokrasi geliyor

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile yasama ve yargı arasındaki ilişkinin düzenlenmesi gerektiğini savundu ve "E- Devlet, E-Belediyeyi unutun, E-Demokrasi geliyor, 'avatarları' yönetmek 'trol'leri yönetmek kadar kolay olmayacak" ifadelerini kullandı.

Dilipak: E- Devlet, E-Belediyeyi unutun, E-Demokrasi geliyor

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile yasama ve yargı arasındaki ilişkinin düzenlenmesi gerektiğini savundu ve "E- Devlet, E-Belediyeyi unutun, E-Demokrasi geliyor, 'avatarları' yönetmek 'trol'leri yönetmek kadar kolay olmayacak" ifadelerini kullandı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:41
Dilipak: E- Devlet, E-Belediyeyi unutun, E-Demokrasi geliyor

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 'Başkanlık sistemi' başlıklı bugünkü yazısında Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile yasama ve yargı arasındaki ilişkinin düzenlenmesi gerektiğini savundu.

Dilipak, "Politika kurullarının ne olduğu, ne yaptıkları tam anlaşılamadı. Bakan yardımcılıkları arasında bir koordinasyon, iş bölümü ve hiyerarşi sorunu da var. Kaldırılan müsteşarlık makamının yeri boş kaldı. DPT’nin de öyle. Yeni sistemle uyum sağlamayan birçok yasa, yönetmelik, tamim hâlâ yürürlükte" dedi.

Sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini savunan Dilipak, siber devrimle bugün konuşulan kavramların ve konuların var olmayacağını söyledi.

Dilipak yazısında şu ifadeleri kullandı: 

"E- Devlet, E-Belediyeyi unutun, E-Demokrasi geliyor. Bunu konuşmuyoruz. Bunun altyapısı, üstyapısı hazır mı? Mevcut yapıları nasıl dönüştüreceğiz. Okul, iş her şey değişiyor. Üniversitelerimiz bile buna hazır değil. Humanoidler, Siborglar, Genomikler geliyor. İnsansız kara, hava ve deniz araçları geliyor. Ev-okul, ev-iş sistemi geliyor. Bütün bunlar için şimdiden hazırlık yapmazsak boşluğa düşeceğiz.

Önümüzdeki dönemde yapay zeka, toplumları ve yöneticileri yönlendirecek. Bilgi aristokrasisi, bilgi guruları geliyor. Çünkü yeni süreçte sadece siyasiler ve bürokratlardan ibaret bir karar vericiler ve uygulayıcılar olmayacak. Yapay zeka ve onu yöneten uzmanların interaktif bir şekilde sisteme katılımlarını sağlayacak bir altyapıya da ihtiyaç var. Sahi merak ediyorum, yapay zekâ, bir yasa tasarısı ile ilgili olarak, değişik ülkeler ve dillerde birçok alternatifi önümüze koyduklarında, bizim milletvekilleri mecliste neden bahsedecekler ya da siyasiler, bürokratlar öyle bol keseden vaadlerde bulunabilecekler mi ya da rakiplerini eleştirebilecekler mi? Dikkat 'Avatarlar geliyor!' Avatarlar'ı yönetmek, trolleri ve twitter’de yumurta kafalı adresleri yönetmek kadar kolay olmayacak."

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Anahtar Kelimeler:
dilipak e devlet e belediyeyi unutun e demokrasi geliyor
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