Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 17°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
101940
ALTIN
274.255
DOLAR
5.6633
STERLIN
6.9903
EURO
6.1802
Akdeniz Üniversitesi Çok Sayıda Hemşire ve Sağlık Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi KPSS'siz Sürekli İşçi alacak
KPSS 70 Puanla Hemşire Alınıyor! İşte Başvuru Şartları...
En Az Lise Mezunuysanız bu işe başvurabilirsiniz! 15 Bin TL Maaş, Ücrersiz ev, elektirik, su ve dahası...
Resmi Gazete'de yayımlandı! Devlet güvencesi 150 bin liraya çıkarıldı

Dilipak: Bugün FETÖ dediklerimiz dün AK Parti kuruluşunda partinin çevresindeydi

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında "Dün, AK Parti kuruluşunda bugün FETÖ dediklerimiz partinin çevresindeydi" ifadelerini kullandı.

Dilipak: Bugün FETÖ dediklerimiz dün AK Parti kuruluşunda partinin çevresindeydi

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında "Dün, AK Parti kuruluşunda bugün FETÖ dediklerimiz partinin çevresindeydi" ifadelerini kullandı.

27 Eylül 2019 Cuma 08:49
Dilipak: Bugün FETÖ dediklerimiz dün AK Parti kuruluşunda partinin çevresindeydi

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında Türkiye'de siyaseti 'ip cambazlığına' benzetti.

"Türkiye gibi ülkelerde siyaset yapmak biraz ip canbazlığı gibidir. Bunu Rodeo’ya da benzetebilirsiniz" diyen Dilipak, "Adam asılan meydana 'Siyaset meydanı' denir örfte, 'Siyasetgâh' ise darağacına verilen isimdir. İp canbazlığında bütün sır, elinizdeki uzun sopada. Dengeyi onunla sağlarsınız" ifadelerini kullandı. 

Uluslararası siyaset alanında Türkiye'nin konumunu da değerlendiren Dilipak, Türkiye'nin müttefiki olarak bilinen batı ülkelerinin çeşitli örgütlere yönelik tavrına dikkat çekti ve "Siyaset bütün dünyada hızla itibar kaybediyor" dedi. 

FETÖ konusunda da açıklamalarda bulunan Dilipak'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"ABD müttefikimiz güya. Peki, FETÖ’yü, PKK’yı, PYD’yi kim himaye ediyor? DHKP-C’yi kim himaye ediyor? Fehriye Erdal Belçika’daydı, birileri de Almanya’da! Siyaset bütün dünyada hızla itibar kaybediyor.

Hukuk devleti, insan hakları sadece kâğıtta kalmış sanki. Dün, AK Parti kuruluşunda bugün FETÖ dediklerimiz partinin çevresindeydi. 28 Şubat sonrası ana tehdit BÇG idi. FETÖ bunu fırsat bilerek ordu içindeki muarızlarını temizlemek için Ergenekon ve Balyoz hamlesini başlattı.

Bu arada FETÖ emniyet, istihbarat, finans gibi bütün stratejik kurumlara yerleşmişti. Son anda Erdoğan, Ergenekon ve Balyoz’un üzerine gitmekten vazgeçip, onların geri çekilmesi şartı ile FETÖ’nün üzerine yürüdü. Zaten FETÖ de artık iktidara el koyma noktasına gelmişti.

Bir arkadaş bu durumu kritik ederken, 'FETÖ mü devlete sızmış, devlet mi FETÖ’ye orası pek belli değil' diyordu. Daha sonra Erdoğan, Ergenekon ve Balyoz’la suçlanan ekipten destek alarak FETÖ’nün üzerine yürüdü.. Dün Erdoğan’a karşı, Ergenekon ve Balyoz’un avukatlığına soyunanlardan CHP FETÖ’nün safına savruldu, MHP AK Parti ile ittifak kurdu. Doğu Perinçek, ılımlı Kemalistler AK Parti ile yakınlaştılar. Bütün bunlar konjonktürel kırılmalar ve dalgalanmalar. Aslında bu dengeler, iç dinamikler ve dış dinamiklerin etkisi ile yeniden şekillenebilir. Türkiye bu arada Rusya ile de bir stratejik ittifak kurdu. Çin’le yakınlaştı, D8 ülkeleri ile daha yakın ve sıcak ilişkiler kurulmaya başlandı. Tabi bundan hem Mahathir ve hem de D8 ülkeleri Genel Sekreterinin çabalarının rolü büyük."

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
dilipak bugün fetö dediklerimiz dün ak parti kuruluşunda partinin çevresindeydi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: Ülkemizde domuz eti yiyenler var, müdahale etmedik
Erdoğan: Ülkemizde domuz eti yiyenler var, müdahale etmedik
CHP'li Ulaş Karasu: Meclis, EYT gündemiyle açılsın
CHP'li Ulaş Karasu: Meclis, EYT gündemiyle açılsın
Bilal Erdoğan: ''Sırtımızı belediye ve devlete dayayarak...''
Bilal Erdoğan: ''Sırtımızı belediye ve devlete dayayarak...''

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim