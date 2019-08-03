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Dilipak: ''Bizim yamyamlar fişleniyor''

Hükümete yakınlığıyla bilinen Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "bizim yamyamlar" dediği kesimin izlendiğini ve fişlendiğini söyledi.

Dilipak: ''Bizim yamyamlar fişleniyor''

Hükümete yakınlığıyla bilinen Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "bizim yamyamlar" dediği kesimin izlendiğini ve fişlendiğini söyledi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:00
Dilipak: ''Bizim yamyamlar fişleniyor''

Bu kişilerin paralarının nerede olduğunun bilindiğini kaydeden Abdurrahman Dilipak, "Nakitlerin kimi BAE’dedir, kimi İsviçre’de" ifadesini kullandı. 

Dilipak, "Babalar ve oğullar" başlığıyla yayımlanan yazısının bir kısmında şunları kaydetti:

(...)Bir zenginden söz ediyorlar. Oğullarından kızlarından, kardeşlerinden ve yeğenlerinden, gelinlerinden ve damatlarından ümidi kesmişler. Herkes ihtiyar kurdun elinden kasanın anahtarı çalma derdinde. O da çalmış serveti zaten, çalanın servetini çalarlar. O da hepsinden korkuyor. Dağıtsa iki gün sonra har vurup harman savuracaklar. Nisbeten güvendikleri birine emanet edip paralarını, bir de vakıf kurup, çocuklarına ihtiyacı kadar vermelerinin pazarlığını yapıyor. Bu çocukların hepsi de dil bilir, Avrupa görmüş kişiler ha! Hâlâ da bayramlarda seçilmiş camilerin ön saflarında görürsünüz onları. Çünkü o tür “hayır” işleri de vardır, yarın lazım olacağını düşündükleri. Bunların hali yaman! Bakın Türkiye’de ABD, İngiltere, Rusya, İsrail, Almanya, Fransa, İtalya, İsviçre ve Vatikan’ın çok sayıda istihbarat elemanı vardır. Aslında yok yok. Türkiye ajanların cirit attığı bir ülke. İçeride de o kadar çok kiralık adam var ki, işadamı, politikacı, bürokrat, gazeteci ve STK’cı kılıklı! Zarrab falan geç onları. “Bizim yamyamlar”ın hepsi izlenir ve fişlenir. Bunların paraları nerede bilinir. Nakitlerin kimi BAE’dedir, kimi İsviçre’de. Kaçırdıkları parayı kimi o bankalardan alınmış kredi gibi geri getirir ki, yarın kaçırmak gerekirse garantili olsun diye. Bu milletin paralarını çalarlar, sonra da götürüp “kapitalist gavura” emanet ederler. E ne demişler “Haram para haram parayı çeker”! Bunlar birlikte haşrolunacak onlarla! Tencere yuvarlanacak kapağını bulacak.

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Anahtar Kelimeler:
dilipak bizim yamyamlar fişleniyor
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