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Dilipak: Bakanlıkların sayısı çok fazla, 8 bakanlık yeter

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında bakanların sayısının fazla olduğunu ifade etti. Dilipak, mevcut 16 bakanlığın yerine 6 bakanlığın yeterli olacağını savundu. Dilipak, "Bana kalırsa bakanlıkların sayısı çok fazla. İlk elenmesi gereken bakanlıklar Gençlik ve Kültür" dedi.

Dilipak: Bakanlıkların sayısı çok fazla, 8 bakanlık yeter

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında bakanların sayısının fazla olduğunu ifade etti. Dilipak, mevcut 16 bakanlığın yerine 6 bakanlığın yeterli olacağını savundu. Dilipak, "Bana kalırsa bakanlıkların sayısı çok fazla. İlk elenmesi gereken bakanlıklar Gençlik ve Kültür" dedi.

13 Eylül 2019 Cuma 08:39
Dilipak: Bakanlıkların sayısı çok fazla, 8 bakanlık yeter

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında Türkiye'deki bakanlıkların sayısının fazla olduğunu belirtti. 

'Bu kadar bakan çok değil mi?' başlıklı yazısında Dilipak, Türkiye için 8 bakanlığın yeterli olacağını söyledi.

Dilipak'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Toplam 16 bakan var. Bana kalırsa bakanlıkların sayısı çok fazla. Asıl, olmazsa olmaz bakanlıklar, Adalet, İçişleri, Dışişleri, Savunma, Maliye, Sanayi ve İktisat, Maarif ve İçtimai İşler diye 8 bakanlık. Bu kadar yeter. İlk elenmesi gereken bakanlıklar Gençlik ve Kültür. İkisini de Maarif’e bağlamak gerek. “Milli Maarif” filan olmaz. Kültür’ün “Turizm”i Ekonomi Bakanlığına. Aile, Çalışma, Sosyal Hizmetler, Çevre ve Şehircilik İçtimai İşler’e, Ticaret ile Sanayi birleştirilebilir. Sağlık Sosyal İşlere, Gıda-Tarım, Orman, Enerji ve Maden, Ulaştırma, İktisat’a bağlanabilir aslında. 

Tabi bekâra karı boşamak kolay. O kadar bakan olmak için sırada bekleyen varken 16’yı 8’e çekmek çok da akıllıca bir tercih gözükmeyebilir.. Olur, olmaz, o ayrı bir şey, ben sadece sizi bu konu üzerinde düşündürmek istiyorum."

Dilipak ayrıca, "Hızlı karar alsın diye başkanlık sistemine geçiyoruz, sonra da sürekli mevzuat ve bürokrasi üretiyoruz" diyen Dilipak, "Bu motor patlar. Hem gaza ve hem frene basarsanız olacağı budur" dedi.

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dilipak bakanlıkların sayısı çok fazla bakanlık yeter
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