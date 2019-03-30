Dikkat Oylarınız Geçersiz Sayılabilir!

31 mart yerel seçilerinde oy kullanacak vatandaşların dikkat etmesi gerekenleri derledik. Oylarınızın yanmaması için bunlara dikkat edin. İşte detaylar!
- Birden fazla tercih mührü basılmış oy pusulaları,
- Partilere ayrılan alandan taşan ‘tercih’ veya ‘evet’ mührü basılan oy pusulaları,
- Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları da iptal edilecek.
- Yırtılmış veya koparılmış oy pusulaları, ‘Tercih’ veya ‘evet’ mührü dışında herhangi bir özel işaret, isim, imza, mühür veya parmak izi basılmış oy pusulaları.
- Karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş oy pusulaları
- Pusulada yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler, sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş oy pusulaları'' iptal edilecek.
- Sandık kurulu mührü vurulması unutulan pusulalar YSK filigranlı olması halinde geçerli sayılacak.
Oy kullanacak vatandaşların iradelerinin sandığa yansıması için oylarını hassasiyetle kullanmalarında fayda var. Sandığa giderken mutlaka dikkatli olun.
Son Güncelleme: 30.03.2019 21:11