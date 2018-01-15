Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Dikkat Çeken Abdullah Gül ve OHAL Açıklaması

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den dikkat çeken OHAL ve Abdullah Gül yorumu geldi. Radyo kanalına konuk olan Destici'n in dikkat çeken açıklaması haberimizde.

banner396

Dikkat Çeken Abdullah Gül ve OHAL Açıklaması

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den dikkat çeken OHAL ve Abdullah Gül yorumu geldi. Radyo kanalına konuk olan Destici'n in dikkat çeken açıklaması haberimizde.

15 Ocak 2018 Pazartesi 16:14
Dikkat Çeken Abdullah Gül ve OHAL Açıklaması

Son günlerin tartışmalı ismi Abdullah Gül hakkında Büyük Birlik Partisinden de bir açıklama geldi. 

Best FM'de Ufuk Karcı ile "Konuşan Türkiye" programına katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici,  gündemi değerlendirdi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün son dönem açıklamalarına ilişkin görüşü sorulması üzerie Destcii, Gül'e saygılarının olduğunu anlattı.

Toplumun hemen hemen her kesimiyle diyalog içinde olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığını bıraktıktan sonra belli bir süre siyasete de karışmadığına dikkati çeken Destici, açıklamasında özetle şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi partilerle ilgili şöyle bir hassasiyet var, çünkü biz de yaşıyoruz bunu, yani içeride olanlar. Belki siyasi partilerde yönetici pozisyonunda olmayanlar bunu anlamakta güçlü çekebilir. Siyasi partilerin bir fikri, düşüncesi oluyor ama sizin içinizden biri çıkıp bununla ilgili kamuoyu önünde konuşunca bu o siyasi partiye zarar veriyor ve tabanı tarafından da hoş karşılanmıyor. İçeriğine girmiyorum.

Yanlış Buluyorum

Usul yönünden yanlış buluyorum. Bir siyasi partiyle bağı ve kimliği olan kişilerin bunu içeride konuşmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Biz de benzer süreçleri yaşamış ve tecrübe etmiş birisiyiz. Dolayısıyla içeride nasıl rahatsızlık verdiğini biliyorum. Eğer bir ombudsman gibi görüş açıklayacaksa Sayın Gül, o zaman bütün siyasi kimliklerinden sıyrılıp, bunu ayan beyan ifade edip, 'Benim hiçbir siyasi partiyle bir bağım kalmamıştır, ben tamamen bütün siyasi partilere eşit mesafedeyim. Bundan sonra görüşlerimi bu kimliğimle açıklayacağım.' derse ona herkes saygı duyar."

Uyum Yasaları

OHAL'in kaldırılmasından yana olduklarını söyleyen Destici, OHAL'in 1 yıllık süreçten sonra kısmen de olsa kaldırılması noktasında hep görüş beyan ettiğini hatırlatarak, "Fakat daha sonra görüştüğümüz hukukçular bize, bu işin iki yılının normal olduğunu belirtti. Ben ilkesel olarak da olağanüstü halin kaldırılmasından yanayım. Türkiye'nin süratle normalleşmesi... 16 Nisan referandumu demokrasimizdeki birtakım arızaları, aksaklıkları giderdi ama dikensiz gül bahçesi değil. Bu gül bahçesindeki dikenleri de uyum yasalarıyla ayıklayabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Abdullah GülOhlaBbp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hükümetten Abdullah Gül Hakkında Yeni Açıklama
Hükümetten Abdullah Gül Hakkında Yeni Açıklama
Akşener Çok Sert Konuştu: "Şerefsizdir, Alçaktır!"
Akşener Çok Sert Konuştu: "Şerefsizdir, Alçaktır!"
MHP'den KHK'ları Eleştiren O Milletvekiline Sert Tepki
MHP'den KHK'ları Eleştiren O Milletvekiline Sert Tepki

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim