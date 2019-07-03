Devlet Okullarında Öğrenciden Neden Para Alınıyor!

Devlet tarafından parasız olarak verilmesi gereken eğitim, öğretim çeşitli adlar altında alınan ücretlerle paralıya dönüştürülmesin! Milli Eğitim Bakanlığımızın, öğretmenlerimizin yetiştirilmesinde gerekli duyarlılıkla ve hizmet içi eğitimle eksiklilerin giderilmesi gerekmektedir.

ÖĞRENCİ VELİLERİNİ MECBURİYETTE BIRAKMAYINIZ!

Bakanlık yetkililerini, sorumluları uyarıyorum! Gerekli tedbirleri zamanında alarak ve okul yöneticilerine gerekli uyarıları yaparak mağduriyetler yaratılmadan çözümler bulunmalıdır.

İlkokula başlarken öğretmen seçiminde aldığımız duyumlara göre2000 ( iki bin TL) ile 5000 ( beş bin TL) arasında rakamlar ifade edilirken, okul seçiminde bu rakamların üzeri konuşulmaktadır. Buralarda toplanan paralar nerelerde kullanılmaktadır. Yasal olmayan yollarla toplanan paralar farklı kaynaklara akıtılabileceği gibi kişisel suiistimallere de neden olabilir. Milli Eğitim Bakanlığı okulların her türlü ihtiyacını karşılamalı, okul yöneticileri de öğrenciyi müşteri gibi görme anlayışından vazgeçmelidir. Okullar ticaret hane değildir. Okullarda para toplama olayına son verilmeli ve para ile kayıt yapan, öğretmen seçiminde para alan okul yöneticileri hakkında yasal işlem mutlaka yapılmalıdır. Zorluklar içerisinde çocuğunu okula gönderen velilere gerekli kolaylıklar sağlanmalıdır.Eğitime yapılan yatırım; ülke ekonomisine, gelişmesine ve geleceğine yapılan en büyük yatırımdır.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA