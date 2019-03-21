Devlet Memurluğu Sistemi Değişiyor mu?

15 Temmuz Darbe Girişimi öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili kurumu Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ortak bir çalışmayla 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda temel ve esaslı bir değişikliğin önünü açmak üzere çalışma başlattılar. Dönemin Bakanı Süleyman SOYLU birçok kez bu konuya eğilecekleri mesajını vermişti. Devlet memurluğu sistemi kökten değişecek ve performans ağırlıklı bir sistemle kamuda verimliliğin önü açılacaktı. Ne yazık ki hain darbe girişimi nedeniyle bu çalışma rafa kaldırıldı ve ardından 2018 yılında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi KHK ile kapatılarak lağvedildi.

Peki Cumhurbaşkanı’nın bu konuyu unutmuş olma ihtimali var mı?

Kesinlikle hayır!

Cumhurbaşkanı her zaman kamuda verimliliği arttırmak için köklü değişikliklere yönelmek istedi.

Bu konuya neden geliyoruz? Cumhurbaşkanı geçen günlerde katıldığı bir programda kendisine yöneltilen istihdama ilişkin bir soruya şöyle cevap verdi:

“İş denilince sadece devlet kapısı algılanmamalı.” dedi ve aşağıdaki ilgi çekici mesajları verdi

"Devlette çalışırken çok cüzi bir para alıyordum ama özel sektöre geçtim, 4 katını aldım. Bu noktada bizim toplumumuzda şöyle bir sıkıntı var, 'Devlete girersem, kimse beni atamaz.' havası var. 'Devlete kapağı atma.' diye bir laf var ya, bunun olmaması lazım. Ben kendime güveniyor muyum? Güveniyorum. Niye ben özel sektöre gitmeyeyim? Kendini özel sektörde de ispat et. Dolayısıyla devlet kendine inanmayanların, güvenmeyenlerin gittiği bir kapı olmamalı. Niye ben özel sektöre gitmeyeyim? Eğer hakikaten başarılıysan özel sektörde bugün çok daha iyi paraları veren yerler var, oralara gitmek lazım. Çekinmemek lazım. Devlette de zaten KPSS ile tutturdun mu puanı...Devlet zaten sizden daha iyisini bulacak değil ya, puanı tutturanı devlet rahatlıkla alıyor ve alır. Ben Bay Kemal gibi konuşmam ama açık konuşurum, açık sözlüyüm. Devlet her üniversiteyi bitireni bir işe yerleştirmez. Bu Amerika'sında da böyledir, Batı'sında da böyledir. Onlarda da girersiniz imtihanı kazanabilirseniz sizi yerleştirir. Kazanamıyorsanız o zaman siz kendinize alternatifler meydana getirmeye çalışacaksınız. Bu iş böyledir. Kaliteli olanı da bulduğu zaman özel sektör de devlet de onları peşinden kovalar."

Cumhurbaşkanı büyük ölçüde seçimden sonra büyük bir devrim niteliğinde yepyeni bir çalışmayla kamu çalışanlarının verimliliğini arttırmak için sağlam adımlar atılacağının sinyallerini veriyor. Seçim sonrası ciddi bir yapısal değişiklik söz konusu olacak. Performansa dayalı olması muhtemel sistemin handikapları olabileceği gibi kim bilir belki de kamuda verimliliği arttırır ve beklenen iyileşme gerçekleşir.

Unutmadan söylemekte fayda var!

Memurun performansı tabii ki artmalı ancak memurun hayat standartlarının yükseltilmesi şartı asla göz ardı edilmemeli. Devlet memurları şu anda yoksulluk sınırının altında bir hayat sürerken tüm konsantrasyonlarının performanslarında olmasının imkansız olduğu unutulmamalı. Umarım son yıllarda hep söz ettiğimiz “KAZAN-KAZAN” fikri Devlet ve memurları arasında anlamlı bir ilke olur.